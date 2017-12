Aumentaron 120% los casos de sífilis congénita

Los casos confirmados de la enfermedad treparon un 120 por ciento, al aumentar de 77 en 2016 a 170 en el mismo período de este año (hasta fines de octubre), según consigna el último Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación. El dato fue confirmado por las autoridades sanitarias provinciales. Signos de infección generalizada, convulsiones, bajo peso, compromiso neurológico, calcificaciones cerebrales, problemas oftalmológicos o auditivos son algunos de los síntomas que puede sufrir un bebé que nace con la infección.

Las secuelas a veces son incapacitantes, y en los casos más severos la enfermedad incluso puede ser fatal para el recién nacido. De hecho, en lo que va de este año se reportaron en Córdoba 11 muertes de bebés con diagnóstico de sífilis congénita, decesos que duplican los registrados en 2016, cuando fallecieron cinco recién nacidos, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia. La infección es provocada por la bacteria Treponema pallidum, que los bebés adquieren por transmisión materno infantil. Si la madre tiene la infección y el embarazo llega a su término (porque en muchos casos causa la muerte fetal), los bebés también la sufren. Sin embargo, se trata de una enfermedad prevenible, que no debería existir en el siglo 21. Porque si la embarazada tiene sífilis, esta se detecta a través de análisis de sangre que deben realizarse de rutina en los controles prenatales. Y si el test da positivo y la enfermedad se halló en forma temprana, se trata eficazmente en la madre con sólo tres inyecciones de antibióticos, lo que previene que el bebé nazca con la infección. En pocas palabras, la detección y tratamiento son tan sencillos como poco costosos, y están disponibles en los centros de salud, según aseguran las autoridades. La sífilis no se fue ¿Por qué entonces la sífilis congénita está en aumento y sigue causando muertes de bebés en Córdoba? Uno de los factores se vincula al incremento de la sífilis en la población general, y por lo tanto también en las embarazadas, señaló el coordinador del Programa Provincial de Lucha contra el VIH e ITS (infecciones de transmisión sexual), Diosnel Bouchet. “La sífilis viene creciendo a nivel global, y en Latinoamérica en particular, y el país y la provincia no escapan de esta situación”, dijo la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Provincia, Analía Cudolá. “Aunque muchos creen que es una enfermedad del pasado, la sífilis sigue existiendo, y al igual que el VIH, eso significa que cualquiera puede contraerla a través de relaciones sexuales sin protección”, subrayó Bouchet. En ese contexto, en la Argentina la seroprevalencia de sífilis en embarazadas trepó del uno por ciento en 2011 al 1,5 por ciento en 2015, según datos del Boletín Nacional sobre VIH, sida e ITS en Argentina 2016. Y en directa relación, la sífilis congénita se incrementó de uno cada mil nacidos vivos en 2011 a 1,7 en 2015. “La Provincia reconoce la existencia de este problema, y ha puesto en marcha acciones en busca de una solución”, afirmó Cudolá, quien destacó la creación en mayo de este año de la Sala de Situación para la eliminación de la transmisión materno infantil de VIH, sífilis congénita y reducción del chagas congénito. “Es la única que existe en el país, es intersectorial y multidisciplinaria. Se sistematiza la información, y se sigue de cerca la evolución de la enfermedad, y se hace análisis causa raíz de cada caso”, explicaron los funcionarios, que dijeron que antes la problemática era abordada, con menos recursos, desde el Programa de VIH e ITS. Embarazos mal controlados Consultados sobre las causas del fuerte incremento que se registra de la infección en la provincia, Cudolá y Gabriela Barbás, responsable del Laboratorio de Virología de la Provincia, señalaron que “se vincula a mejoras en la notificación”, que según indicaron, viene creciendo de la mano de la capacitación de los equipos de salud. “Hay un incremento”, admitieron. “Pero no todo responde a una mayor prevalencia”, dijeron. No obstante, Cudolá informó que a partir de los datos de la sala de situación, hoy se sabe que más del 90 por ciento de los embarazos atendidos en el sector público no están correctamente estudiados desde el punto de vista serológico. Esto implica que no sólo hay un porcentaje importante de mujeres que no acceden a los controles prenatales necesarios, debido a un conjunto de factores sociosanitarios, sino que las que se los realizan, a veces no tienen los análisis en cada trimestre de la gestación, o se hicieron tardíamente. O aunque los tests se concretaron, la mujer no accedió al resultado ni al tratamiento, o la embarazada se reinfectó luego de haber sido tratada. “En ese contexto, para facilitar el acceso a los análisis, se crearon circuitos de laboratorio en atención primaria, para que cuando la embarazada vaya al control prenatal a un Caps de la Provincia, se le haga allí mismo el test”, dijo Cudolá, quien informó que esta estrategia también empezó a implementarse en el interior. Y agregó que, entre otras acciones en marcha, se continúa con los turnos protegidos para la atención de la embarazada, además de avanzar en estrategias para que la pareja de la mujer también se testee y se trate. “Algo esencial para prevenir esta infección: tomar conciencia de que hay que usar preservativo en todas las relaciones sexuales, aunque se trate de una pareja estable, y en particular, durante el embarazo”, enfatizó Bouchet. No obstante, los funcionarios reconocieron que en el último año cayó a la mitad el envío de condones del Programa Nacional de VIH, que en el caso de Córdoba pasó de 3,5 millones a poco más de un millón. Fuente: LaVoz