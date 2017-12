Un chico con parÃ¡lisis cerebral armÃ³ el Ã¡rbol de Navidad

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 20:27 Visto: 36 Twitter Nacionales Un chico con parálisis cerebral armó el árbol de Navidad Enzo, quien además tiene un pequeño grado de autismo, logró cumplir con la tradición gracias al apoyo de su familia. Enzo tiene parálisis cerebral y un grado leve de autismo, pero eso no le impidió que este viernes 8 de diciembre arme el tradicional árbol de Navidad. El papá del chico se las arregló para que Enzo pudiera adornar el arbolito junto al resto de la familia y pasar un momento feliz. Pero no es la primera vez que Enzo es noticia: hace unos meses donó una silla de ruedas que no usaba más para otro nene que la necesitaba. Fuente: Minuto Uno

