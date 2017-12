Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 20:28 Visto: 37 Twitter Nacionales La madre del "testigo E" dice que su hijo no vio a Maldonado en manos de Gendarmería Invalida así la versión de la APDH. Según su hijo, llegaron al borde del río, pero no dijo que lo hubieran alcanzado. La madre del Testigo E, Claudina Pilquiman, brindó ayer su testimonio ante el juez federal Gustavo Villanueva y aseguró que su hijo, Lucas Naiman Pilquiman, no vio a Santiago Maldonado en manos de Gendarmería Nacional el 1 de agosto. Esto contradice la versión que este le entregó a la APDH, con reserva de identidad, en la que relataba que el artesano había sido atrapado, golpeado y trasladado por los efectivos. De acuerdo a lo que el joven le contó a su madre, Maldonado estaba justo atrás suyo aquel día. Ambos se escapaban y escuchaban tiros. Cuando llegaron a la orilla del río Chubut, permanecieron unos instantes enredados entre los sauces y al empezar el cruce el artesano decidió no continuar por temor al agua. Naiman Pilquiman sí lo atravesó, miró hacia atrás y lo descubrió escondido entre unas ramas. La presencia de los efectivos queda fuera de su descripción. El joven reveló que estuvo a punto de entregarse. “(Al verse impedido por la vegetación) pensó ma, si que me agarren”, señaló Claudina. Al final logró zafarse y emprendió el cruce. Maldonado desistió. La testimonial de Pilquiman invalida lo que supuestamente su hijo indicó al abogado de la APDH de Córdoba, Carlos González Quintana, a mediados de septiembre, y que este envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento se consigna que, según el Testigo E, el tatuador había sido detenido y llevado con destino desconocido. “Tres gendarmes lo arrastran con golpes hasta el alto de la barranca donde se encontraba el resto de los gendarmes. Asevera que lo suben a una Unimog”, señala el informe. La madre amplia el recuerdo de su hijo. Pilquiman dice que ella, junto a un nutrido grupo de mapuches, buscaron a Maldonado hasta altas horas de la noche ese mismo 1 de agosto en que desapareció. La razón es que todos pensaban que todavía podía estar “escondido”. Entre quienes rastrillaron el área, río arriba y río abajo, estuvieron Nicolás Hernández Huala (hermano del lonko Facundo Jones Huala), su otra hija Ailinco Pilquiman, “y otro lamien que andaba a caballo” especificó. Recorrieron en los alrededores de donde el artesano fue visto por última vez. Claudina detalla que no puede precisar el nivel del agua pero que no estaba crecido. Su hijo le había dicho a la APDH que por donde intentaron cruzar era necesario nadar en un tramo. Pilquiman también alude a un mensaje enviado por una “lamien” en el cual se avisaba que faltaba un “cumpita”. La mujer señaló, sobre el operativo de despeje de la ruta 40 del 31 de julio, que los efectivos “tiraban muchas balas de goma” y que había gendarmes mujeres lanzando “piedras”. En su testimonio no hace ninguna mención al disparo o el sonido de las 9mm a las que aludió otro testigo clave del caso, Matías Santana. Santana es el primer indígena que afirmó que Gendarmería Nacional había agredido brutalmente a Maldonado para luego llevárselo en un camión. El testimonio de Claudina adquirió especial relevancia en los últimos días, porque hasta el momento no pudo ser encontrado su hijo Lucas. El joven se marchó de Esquel junto a su pareja y sus dos hijos. Fuentes judiciales le indicaron a Radio del Lago de esa localidad que “Lucas” había sido convocado por el juez Lleral para el miércoles pasado y que el joven mapuche se excusó mandando a decir que estaba “de duelo por la muerte de Rafael Nahuel”. Nahuel falleció el 25 de noviembre, en Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en el marco de un operativo de Prefectura Naval. Según pudo averiguar este diario, Claudina le confesó a sus conocidos que desde el momento en que trascendió que su hijo era el Testigo E su vida se había transformado en “un infierno”. Tal como reveló Clarín el 20 de octubre pasado, fuentes confidenciales contaron que Naiman Pilquiman se sentía arrepentido de haber dicho que Maldonado cayó en las manos de los agentes y que había sido presionado por Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Fuente: Clarin

