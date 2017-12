De Pilar a Río Gallegos en un Audi y con un sicario para matar a su papá

A sus 22 años, Cristian volverá a recorrer en auto los más de 2.500 kilómetros que separan Pilar de Río Gallegos por segunda vez en menos de un mes. Claro, nada será como el primer viaje que, según fuentes de la causa, hizo en un Audi A4 al lado del hombre que lo contrató para que asesine a ese padrastro que le había dado el apellido. En esta oportunidad, volverá al Sur junto a policías santacruceños, esposado y acusado de ser el sicario al que la familia de Vicente Maillo (60) le pagó 200 mil pesos para que no los deje sin la suculenta herencia de $17 millones. El crimen de Maillo conmocionó a Río Gallegos aquella madrugada del 16 de noviembre, cuando apareció apuñalado en su cama en el marco de un supuesta entradera, hipótesis que se cayó a pedazos enseguida y puso en el foco al círculo íntimo de la víctima. Dueño de dos bazares en Río Gallegos y querido por los vecinos, Vicente le había dado el apellido a José Maximiliano (34) y Luis Gabriel (23), los dos hijos de su mujer, Claudia Susana Reina (54). Ellos tres más su abuela, María del Carmen Espiritoso (83), están acusados de haber comenzado a gestar el homicidio el mismo día que el comerciante decidió repartir en vida lo que había heredado de sus padres y de su hermano Ernesto. Maillo no sólo había optado por ser generoso con el resto de su familia sino que le había pagado un viaje a Cancún a sus empleados y pensaba disfrutar de las playas mexicanas con ellos. Pero no llegaría ni siquiera a armar la valija. Según consta en la causa, su suegra -quien se adjudicó el homicidio para desligar a su hija y sus nietos aduciendo violencia de género- lo dopó cuando le hizo la cena aquel 15 de noviembre. Le puso Alplax en los huevos rellenos y así, cuando el sicario lo atacó, el hombre estaba incapacitado para oponer resistencia. Las cámaras de seguridad ubican a Cristian en la puerta de la casa familiar junto a Claudia, también en una agencia de viajes donde compró el pasaje en avión para regresar a Buenos Aires. “Salió de Río Gallegos en el vuelo de las 2.40, justo después de haber cometido el crimen”, indicaron las fuentes pese a que las cámaras de seguridad del aeropuerto santacruceño no funcionaban. A Cristian lo detuvieron esta semana en Pilar. Cuentan que la mamá del sospechoso, llorando, le gritaba cuando se lo llevaron detenido de su casa de Pilar: “Hijo, decime que no fuiste vos... Yo no te crié para esto...”. Y que su papá pensó que el Fiat Uno modelo 92 que se había comprado lo había pagado con la plata de un trabajo de albañilería que habían terminado en la zona. Dicen que de los 200 mil pesos que le pagaron por el homicidio ya no le queda nada. “Se lo fumó, además del coche, también se compró una moto”, detallaron las fuentes. Pero en esta historia hay un personaje que, para los investigadores, tiene un rol central y fue el nexo entre el clan familiar que planeó la muerte de Vicente y el sicario: se trata de la la novia del hijo menor de Maillo, Luis, hoy preso, y quien condujo el Audi desde Buenos Aires para llevar al sicario a Río Gallegos para que ejecute el homicidio, según las fuentes. Cuando la Policía de la DDI de Zárate-Campana fue allanarle la casa a la novia de Luis no la encontró y nada se sabe de su paradero. “Ella vive en Pilar, como Cristian y, según algunos testigos, eran amantes mientras salía con el hijo menor de Maillo, que se había venido a vivir a Buenos Aires a terminar la facultad. Así fue que la conoció”, explicaron. “Estamos convencidos de que ella fue quien los contactó con Cristian y no sólo eso, también convenció al chico de que siguiera con el plan adelante cuando le confesó que no se animaba a cometer el crimen”, cuentan las fuentes y amplían: “Después de cobrar el dinero por el trabajo, se arrepintió y fue ella quien habría hecho que no desistiera”. Los investigadores también se preguntan si fue quien convenció a Luis para ir de Pilar a Río Gallegos con un sicario en el Audi para matar a su papá. Fuente: Clarin