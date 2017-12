Submarino ARA San Juan: los rusos ya bajaron 2 veces hasta un contacto a 940 metros pero no comunican quÃ© vieron

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 19:56 Visto: 51 Twitter Nacionales Submarino ARA San Juan: los rusos ya bajaron 2 veces hasta un contacto a 940 metros pero no comunican qué vieron "Calculamos que avisarán cuando tengan novedades", dijo el vocero de la Armada. A más de 3 semanas de la desaparición del submarino ARA San Juan en aguas del Atlántico Sur y a pesar de ya haber barrido 2 veces el área donde ocurrió el último contacto, el operativo de búsqueda internacional sigue sin arrojar grandes indicios de la nave y sus 44 tripulantes. Según le informaron a Clarín fuentes del Gobierno, se aguardan con expectativa los resultados del rastrillaje del barco ruso Yantar, con sus sensores de alta tecnología. Comentaron que los rusos ya descendieron 2 veces con el ROV (vehículo operado remotamente) a más de 900 metros, aunque trabajan con mucho secretismo y no brindan demasiadas precisiones sobre su progreso, ni a la Armada ni al Ministerio de Defensa. "En teoría [el Yantar] hizo su propio barrido durante un día y el jueves se dedicó al contacto de 940 metros, por el momento sin dar reporte. Calculamos que lo harán cuando tengan novedades", explicó el vocero naval Enrique Balbi. Detalles La Armada informó este viernes que volverá a rastrillar la misma zona este fin de semana e incluso planea ampliarla hacia el norte, al tiempo que aguarda informes sobre 3 objetos detectados en el fondo del mar. "Las condiciones meteorológicas favorecen", comentó el capitán de navío Balbi en su habitual conferencia de prensa. "Se reincorpora el buque Atlantis con su ROV de Estados Unidos, que va a investigar otro objeto a través de un sonar de barrido lateral con un sensor de alta resolución", agregó. A diferencia del jueves, cuando el parte quedó opacado por las medidas que determinó el juez Claudio Bonadio en torno a la causa por el atentado a la AMIA (sólo hubo 3 periodistas en el Edificio Libertad), esta vez más medios se hicieron presentes. Según precisó Balbi, la idea es "barrer nuevamente el área" donde la Organización del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) detectó "el evento consistente con una explosión" el mismo día en que desapareció el ARA San Juan, el pasado 15 de noviembre. "El área ya se barrió casi 2 veces. Durante el fin de semana va a haber 3 unidades con sus respectivos ROV investigando 3 objetos diferentes en forma simultánea", agregó el portavoz de la fuerza, en referencia al Atlantis de Estados Unidos, que inspeccionará un contacto a 770 metros; el aviso Islas Malvinas, de Argentina, que verificará uno a 830 metros y el buque oceanográfico Yantar de Rusia, que se concentrará en otro a 940 metros. El vocero comentó además que también se va a aprovechar el aviso Puerto Argentino que zarpó el jueves desde Comodoro Rivadavia para reincorporarse a la búsqueda y que se sumaría el Protector británico. Al buque Angelescu, en tanto, le fue asignada un área "más al norte" de la zona, ya que esa era dirección que llevaba el submarino en su camino a Mar del Plata. Consultado sobre hasta cuándo se mantendrá el apoyo internacional en la búsqueda, el vocero señaló que "al momento no hay ninguna fecha fijada". Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar