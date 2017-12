Un ex ministro de Lula da Silva revelÃ³ que el ex presidente de Brasil recibiÃ³ un millÃ³n de dÃ³lares de Muammar Khadafi en 2002

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 18:33 Visto: 22 Twitter Mundo Un ex ministro de Lula da Silva reveló que el ex presidente de Brasil recibió un millón de dólares de Muammar Khadafi en 2002 Antonio Palocci, ex titular de la cartera de Hacienda, declaró que el ex dictador libio envió ese monto en secreto al país sudamericano para financiar la campaña electoral del líder del Partido de los Trabajadores El ex ministro de Hacienda del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Antonio Palocci, declaró que el ex mandatario brasileño recibió un millón de dólares de parte del dictador libio Muammar Khadafi en 2002. La información fue publicada por la revista brasileña Veja junto a una imagen captada en una cumbre en Venezuela en 2009. Por ese entonces, Lula cumplía su segundo mandato al frente del gigante sudamericano y el dictador Khadafi todavía comandaría a Libia por dos años más, antes de ser depuesto, capturado y ejecutado. No es una escena protocolar, como se observa en el apretón de manos informal. La fotografía retrata a dos líderes que se decían "hermanos". Durante 42 años, Khadafi gobernó Libia siguiendo el protocolo de los tiranos. En el poder, censuró a la prensa, reprimió adversarios e impuso leyes que permitieron castigos colectivos, prisión perpetua, tortura y muerte a quienes estaban en contra del régimen. El dinero libio también financió grupos terroristas y movimientos políticos en varios rincones del planeta. La revelación de Palocci está contenida en su propuesta de delación premiada realizada al Ministerio Público brasileño. Según el funcionario, en 2002 Khadafi envió secretamente a Brasil un millón de dólares para financiar la campaña electoral del entonces candidato Lula. El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Lula y ex jefe de la Casa Civil de Rousseff, estuvo en el centro de las más importantes decisiones del Partido de los Trabajadores en las últimas dos décadas. Condenado a 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero, hace siete meses negocia un acuerdo de delación premiada. A cambio de una reducción de la pena, se comprometió a contar detalles de más de una decena de crímenes en los que participó. Uno de los capítulos de la colaboración trata de las relaciones financieras entre Lula y el dictador libio, y tiene potencial para fulminar al partido y al propio ex presidente. Fuente: Infobae

