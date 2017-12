Esposado con las manos adelante, no atrás, como ocurre con los peligrosos delincuentes comunes, y vestido con pantalón gris, saco oscuro y camisa a cuadros pequeños blancos y azules, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación durante el kirchnerismo, Carlos Zannini, fue trasladado de la alcaldía de los tribunales de Comodoro Py al Penal Federal de Ezeiza. Al llegar al lugar, la rutina fue similar a la que ya vivieron otros ex funcionarios K como Ricardo Jaime o Julio De Vido: ingresó al Hospital Penitenciario Central (HPC) para los estudios médicos de rutina. Después será trasladado al Pabellón A, del Módulo 6, en el Complejo 1 de Ezeiza. Entre otros, allí tendrá como compañeros a criminales de pésima reputación, como Mario Segovia, más conocido como "El rey de la efedrina". Segovia cumple una condena de 14 años por contrabando agravado de ese estupefacientes. Está detenido desde el año 2008. Vinculado también al triple crimen de General Rodríguez, ya declaró dos veces ante la jueza federal María Romilda Servini, a quien le aseguró que "el negocio de la efedrina y de los medicamentos adulterados era de la política Bonaerense". Otro de los capos narco que comparte pabellón con Zannini es Aldo "Totola" Orozco. Líder del tráfico de estupefacientes en la ciudad rosarina de Firmat, fue condenado en 2016 a seis años de prisión por transportar en un Citroën Berlingo, junto a tres compinches, 4 kilos de drogas. El prontuario de "Totola" marca la violencia y la peligrosidad en su accionar. Antes de ser trasladado a Ezeiza estaba preso en Devoto, pero lo descubrieron organizando la distribución de drogas en Rosario y tratando de ocupar el territorio de "Los Monos" a medida que los integrantes de esa banda eran detenidos o asesinados. Y todo lo hacía desde su celda a través de varios celulares que le descubrieron durante una requisa. Antes de eso, en su primer lugar de detención, en la delegación Rosario de la Policía Federal, incendió los calabozos y, cuando lo iban a esposar para trasladarlo al tribunal oral rosarino en su primer día de audiencia, le mordió el dedo pulgar de la mano izquierda al agente que intentaba esposarlo. Pero no son todos narco criminales los presos con los que Zannini se verá obligado a cruzar mirada. En el mismo Pabellón A, Módulo 6 toma mate amargo y lee las fojas del expediente que lo mantiene en prisión José María Núñez Carmona, el reconocido socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou. A él, el juez federal Ariel Lijo le endilgó el delito de formar parte de una asociación ilícita que blanqueó, sólo en el año 2009, $4.238.900 y USD 795.000 que terminaron en sociedades a nombre de Boudou, entre otros. Como por orden judicial Boudou y Núñez Carmona no pueden compartir espacio ya que ambos son juzgados en la denominada causa Ciccone, Zanini lo tendrá al ex ministro de Economía y ex titular de la Anses como vecino. Este pasa sus días de reclusión en el Pabellón B del mismo Módulo 6. D´Elia y compañía, los otros presos "Mi marido está desaparecido. No sé dónde está. Nadie me informa. Lo tienen desaparecido. Es un desaparecido en democracia", insiste Alicia Sánchez, la mujer del dirigente social Luis D'Elia y madre de sus cinco hijos. Lo hace desde la puerta del Penal Federal de Ezeiza, lugar donde había trascendido que sería trasladado el fundador de la organización MILES, al igual que Zannini. Sin embargo eso no es así. Según el comunicado oficial del Servicio Penitenciario Federal, el fundador de la organización MILES, fue trasladado de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en la calle Madariaga 6.976 al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. A ese mismo presidio de máxima seguridad fue trasladado Fernando Esteche, el ex integrante de "Quebracho". En ese mismo presidio está detenido el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Allí también pasas sus días como reclusos Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en el ministerio; Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner; el ex titular del SOMU, el sindicalista Omar "Caballo" Suárez; y Roberto Minicelli, el cuñado de De Vido, procesado en el marco de la causa "la mafia de los contenedores". Por la calidad de los detenidos, a ese complejo federal en los últimos meses pasó a denominarse "la cárcel de los corruptos". Por último, el lobista y empresario iraní Jorge Yussuf Khalil fue ingresado, al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. D'Elia, Esteche y Khalil, son investigados por el juez federal Claudio Bonadío –como Zannini-, en la causa en la que se analiza el supuesto encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA a través del memorándum de entendimiento con Irán. El trío habría integrado una "diplomacia paralela" entre el gobierno de Cristina de Kirchner y el régimen iraní. Tanto a ellos como al ex secretario legal y técnico, y como establece el protocolo, serán sometidos durante las primeras 48 horas, "a las correspondientes evaluaciones médicas y criminológicas en los respectivos hospitales centrales de dichos complejos penitenciarios", según destaca el memo oficial fechado en el día de hoy. En ese mismo expediente, el magistrado ya solicitó al Senado de la Nación que le quiten los fueros a la actual senadora y ex presidente Cristina de Kirchner por el delito de "traición a la patria".