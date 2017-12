Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 13:35 Visto: 56 Twitter Debido a la gran afluencia de gente “Arrestos y accidentes viales en la Capital” La Capital fue escenario durante los últimos días de diversos hechos delictivos, accidentes viales y arrestos. Uno de los factores que desencadenan estos sucesos, se deben a la impresionante cantidad de personas, que por motivos como el de la Fiesta de la Virgen o Turismo, arribaron al Valle Central. eldiariodecatamarca.com Personal efectivo de la Comisaría Segunda procedió al arresto de un hombre oriundo de la provincia de Santiago del Estero, de apellido Suarez, luego de haber sido sorprendido por vecinos del lugar merodeando en actitud sospechosa y observando el interior de las viviendas. El arresto sucedió este jueves por la tarde, en la intersección de calles Gobernador Ferrari y Avenida Manuel Navarro, luego que los uniformados solicitarán al hombre documentación que acredite su identidad, al no disponer de ella, se procedió a su arresto para luego ser alojado en la dependencia policial. Otro caso de igual características fue protagonizado por dos jóvenes de apellidos Acevedo de 23 años y Gómez de 24, en intersección de la Av. Manuel Navarro y calle Maipú, que también por no disponer de sus documentos de identidad fueron trasladados como dispone la ley. Con respecto a los siniestros viales, uno de ellos fue registrado este jueves por la noche en avenida Presidente Castillo y calle Padre Dagostino. Oscar Alejandro Ruiz de 21 años, circulaba en una motocicleta Honda Wave roja 110 cc., acompañado por Miguel Ibarra de 27, ambos oriundos de la provincia de Tucumán, y por razones que aún investigan perdió el control del rodado y cayeron pesadamente a la cinta asfáltica. A causa del siniestro, el motociclista y su acompañante sufrieron lesiones por lo que atendidos por profesionales médicos del SAME. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 3. Así mismo, tras una persecución aprehenden a un joven de 19 años de edad, de apellido Núñez y secuestran una motocicleta y un arma blanca en Fray Mamerto Esquiú. Ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas de este jueves cuando efectivos de la Subcomisaria de San Antonio observaron que esta persona, habría evadido un control vehicular que se desarrollaba en la ruta provincial N° 1, a la altura de esa localidad del Departamento Fray Mamerto Esquiú. A pasar de emprender la fuga fue interceptado en la rotonda del ingreso a la Quebrada de Moreira, donde al realizarle la requisa correspondiente, los policías encontraron entre sus prendas de vestir un cuchillo tipo carnicero, que quedó en calidad de secuestro.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar