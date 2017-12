Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 11:24 Visto: 18 Twitter Nacionales Balearon a una chica en la cabeza para robarle el celular Una adolescente de 13 a帽os pelea por su vida tras haber recibido un balazo en su cabeza por un delincuente que le rob贸 el tel茅fono celular, mientras tomaba un helado en un local de Ituzaing贸. El agresor se fug贸. Una adolescente de 13 a帽os que hab铆a ido a tomar un helado result贸 gravemente herida de un balazo en la cabeza al ser asaltada por un delincuente que le rob贸 el tel茅fono celular en el partido bonaerense de Ituzaing贸 y luego se fug贸 junto con su c贸mplice. Si bien los investigadores estimaban que la chica se hab铆a resistido al robo, sus familiares aclararon que la situaci贸n no se produjo as铆 y que el agresor 鈥渓e dispar贸 por nada. Tras el incidente, la v铆ctima permanec铆a internada en 鈥渆stado cr铆tico鈥 en el Hospital Posadas de Haedo. Fuentes policiales informaron que todo comenz贸 a las 21.30 de la noche del mi茅rcoles, cuando la chica de 13 a帽os fue junto a su prima a tomar un helado a tres cuadras de su casa en 鈥淎cuarius鈥, local donde ocurri贸 el hecho, situado en El Rancho al 3692 de Ituzaing贸, en la zona oeste del Conurbano. Luego, mientras las dos estaban sentadas junto a una de las mesas exteriores, llegaron a la helader铆a dos motochorros, uno de los cuales entr贸 a robar al local y despu茅s procedi贸 a increpar uno por uno a los clientes. En ese momento, uno de los asaltantes le arrebat贸 el celular de las manos a la adolescente y posteriormente dispar贸, impactando la bala en el lado izquierdo de la sien. Consumado el delito, los delincuentes huyeron en la moto, mientras que la chica fue auxiliada por su prima y por empleados de la helader铆a, que llamaron inmediatamente a una ambulancia y a la Polic铆a. Poco despu茅s, la adolescente fue trasladada al Hospital Posadas, de la vecina localidad de Haedo, donde fue intervenida quir煤rgicamente, aunque los m茅dicos no pudieron extraerle el proyectil que le qued贸 alojado en el cr谩neo, ya que el mismo se encontraba 鈥渇isurado鈥 y 鈥渕uy hinchado鈥, seg煤n detallaron familiares. Al enterarse del episodio, familiares y amigos de la v铆ctima marcharon ayer desde las 19 frente al comercio para reclamar justicia y exigir que capturen a los culpables, que seg煤n los vecinos no ser铆an del barrio. Fuente: DiarioPopular

