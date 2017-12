Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 11:09 Visto: 24 Twitter Nacionales Hebe de Bonafini: "No me imagino a Cristina presa, se va a movilizar el país y van a ser como tres 17 de octubre" La titular de Madres de Plaza de Mayo criticó el avance de la Justicia sobre la ex Presidente y otros funcionarios. "Ojito, Macri, si la meten presa les va a salir muy caro", advirtió "Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar…". La típica canción que entona suele entonar la militancia kirchnerista esta vez sumó la voz de Hebe de Bonafini en la marcha de la resistencia que se realiza en Plaza de Mayo. La titular de Madres de Plaza de Mayo se animó a cantar y lanzó una advertencia dirigida al gobierno de Mauricio Macri y a la Justicia. "Si la tocan a Cristina Kirchner, una tormenta se va a abatir sobre el país. ¿Quién va a hacer esa tormenta? El pueblo movilizado con sus banderas y su fuerza, no la vamos a dejar ni un minuto sola. Así que ojito Macri con las ideas nefastas que tenés", avisó Bonafini tras el procesamiento con prisión preventiva que dictó el juez Claudio Bonadio contra la ex Presidente. En la misma línea se expresó esta mañana: redobló las críticas al Gobierno y lanzó otra advertencia: "No imagino a Cristina presa porque se va a movilizar el país, van a ser como tres 17 de octubre. Animarse se van a animar, pero les va a salir mal, les va a costar caro". La líder social consideró "injusto" el pedido de desafuero y detención de la expresidenta por parte del juez Claudio Bonadio, en el marco de la investigación por supuesto encubrimiento de Irán tras el atentado a la AMIA "La plaza ayer fue una maravilla y hoy pienso que a la tarde va a ser mejor todavía, van a hablar dos compañeros trabajadores. Si para mí, que no soy nadie, salió toda la gente a la calle durante dos días, imagínate para Cristina…", sostuvo en referencia a la movilización se realizó después de la conferencia de prensa que la ex presidente brindó junto a los diputados del Frente para la Victoria-PJ en el Congreso. Para Bonafini "el país vive un momento muy triste, muy difícil, muy complicado" y apuntó que "lo más grave es el tema del trabajo". "Volver a la esclavitud me trae recuerdos muy terribles de la época de mi papá, que trabajaba como esclavo 12 horas por día. Siento estamos volviendo a esa época, a la indiferencia de la gente que se queda sin trabajo, deambula, no sabe qué hacer… me da mucha tristeza eso", señaló. Además apuntó contra el Gobierno por el caso del submarino ARA San Juan. "Desaparece un submarino con 44 personas y nadie sabe qué pasó".

Fuente: Infobae

