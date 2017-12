Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 08 Diciembre 2017 09:01 Visto: 89 Twitter Nacionales Trasladaron a Carlos Zannini a Buenos Aires El secretario de Legal y T茅cnica durante los 12 a帽os y medio de kirchnerismo fue detenido en la madrugada del jueves en R铆o Gallegos. Est谩 acusado de "Traici贸n a la Patria" en la causa que sigue el juez federal Claudio Bonad铆o basada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el memorandum con Ir谩n por el atentado a la AMIA. El traslado comenz贸 a las 2,40 desde el aeropuerto de Rio Gallegos. Aterriz贸 en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aires cerca de las 5:55. Al llegar lo esperaba un fuerte operativo de seguridad para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py. Mariano Fragueiro, abogado defensor del ex funcionario anticip贸 que apelar谩 la detenci贸n ante la C谩mara (Federal). Despu茅s de notificarse de la situaci贸n legal del ex funcionario, Fragueiro explic贸 a la prensa que "en principio tenemos que ver los fundamentos (de la detenci贸n), despu茅s tomaremos las medidas correspondientes y la primera ser谩 apelar ante la C谩mara". "No hay ning煤n elemento para vincularlo a un hecho il铆cito y no hay ning煤n elemento para creer que esto es un hecho il铆cito", asegur贸. En este contexto, el letrado admiti贸 que no lo sorprendi贸 la detenci贸n, al comentar que a su defendido "lo sigui贸 un auto durante todo d铆a, por lo que (Zannini) fue a la comisar铆a (de R铆o Gallegos), donde le confirmaron que se hab铆a dispuesto una discreta vigilancia sobre su persona". "Les dijo que si hab铆a alguna orden restrictiva de su libertad se quedar铆a ah铆 mismo en la comisar铆a, pero le dijeron que deb铆a retirarse porque no hab铆a ninguna orden de detenci贸n, pero finalmente a la una y media de la madrugada fue detenido", precis贸.

Fragueiro destac贸 que el ex funcionario kirchnerista "es una persona fuerte con muchas agallas" y record贸 que en el inicio de la 煤ltima dictadura c铆vico militar tambi茅n fue detenido y permaneci贸 en prisi贸n durante cuatro a帽os. Fuente: MinutoUno

