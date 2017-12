Bonadio dispuso que los detenidos sean alojados en el hospital de Ezeiza

Tras ordenar las detenciones de Fernando Esteche, Luis D'Elía, Jorge Khalil y Carlos Zannini, el juez federal Claudio Bonadio dispuso que los tres primeros sean alojados en el hospital penitenciario de Ezeiza. Zannini en tanto llegará a la ciudad de Buenos Aires en la madrugada de este viernes procedente de la ciudad de Río Gallegos donde se efectuó su detención. En el marco de la causa que investiga por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA que habría supuesto el Memorándum de Entendimiento que firmó la Argentina con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner, Bonadio pidió también el desafuero y la detención de la ex Presidenta y hoy senadora por la provincia de Buenos Aires. La causa, derivada de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman que nunca pudo prosperar en la Justicia debido a la inexistencia de delito, apunta contra la ex mandataria a la que acusan de traición a la patria. Para que el desafuero prospere deberían reunirse dos tercios de los votos del Senado, algo que parece más que improbable. Además el Senado, a diferencia de lo actuado por Diputados en el desafuero de Julio De Vido, entiende que un pedido de desafuero sólo puede avanzar ante una condena firme. De hecho el ex presidente Carlos Menem, quien acaba de revalidar su banca en el Senado, fue condenado por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Sin embargo todavía no fue desaforado ya que la sentencia no está firme aún. Aunque no prospere el desafuero en el Senado el juez podrá seguir investigando a Cristina e inlcuso enviarla a juicio ya que la inmundad parlamentaria sólo la protege del arresto. Bonadio dispuso además este jueves el procesamiento del ex canciller Héctor Timerman y su arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud. Fuente: Minuto Uno