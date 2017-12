Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 07 Diciembre 2017 19:22 Visto: 40 Twitter Nacionales La Armada informó que el submarino "contaba con variados equipos" para avisar si tenía problemas A 22 días de desaparecido el ARA San Juan, el vocero de la fuerza explicó las vías de comunicación del sumergible y advirtió que no se grabaron las últimas llamadas. La Armada emitió un nuevo parte a 22 días de la desaparición del submarino ARA San Juan e informó que no se grabaron las últimas llamadas que hizo al tiempo que aseguraron que había varias vías de comunicación para informar de cualquier problema. “Si hubiese tenido que trasmitir algún problema o circunstancia en particular, contaba con variados equipos de comunicaciones, siendo los de más rápida utilización los de voz por radiofrecuencia o por satélite”, declaró el capitán de navío Carlos Daniel Martínez, ingeniero electrónico especialista en comunicaciones y subdirector general de comunicaciones e informática de la fuerza. Respecto a los siete intentos de conexión a Internet registrados, por la empresa Tesacom, explicó “pudieron haber sido sólo intentos de comunicación de datos”. “Funciona como un modem convencional y durante el tiempo en que intentás establecer el enlace, factura. El resultado final no lo conocemos, sabemos que fueron intentos”, explicó. “La comunicación de datos por radiofrecuencia fue utilizada en tres oportunidades: el 14 de noviembre a las 22, el 15 de noviembre a las 6 y 6.40 de la madrugada para enviar mensajes navales", agregó. Por su parte, el vocero Enrique Balbi reveló: "Recibimos oficialmente de Iridium la información de que no graban las llamadas de voz por telefonía satelital". Fuente: Minuto Uno

