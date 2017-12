Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 07 Diciembre 2017 17:17 Visto: 50 Twitter Nacionales Cristina Kirchner: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron, no hay delito" La ex presidente consider贸 "un disparate" la decisi贸n del juez Claudio Bonadio. "Buscan provocar da帽o personal y pol铆tico a los opositores" Cristina Elisabet Kirchner, rodeada de legisladores y dirigentes del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, sostuvo que la acusaci贸n en su contra por traici贸n a la patria est谩 basada en "una causa inventada sobre hechos que no existieron". La ex mandataria cuestion贸 al juez Claudio Bonadio por su fallo en el que la proces贸 y pidi贸 su desafuero para poder proceder a la prisi贸n preventiva. Al respecto, consider贸 que el objetivo del magistrado federal fue "provocar da帽o personal y pol铆tico a los opositores". "Todo esto que sucede es un desprop贸sito y un exceso, estos no tiene nada que ver con la justicia y la democracia", sostuvo la senadora electa en la rueda de prensa, realizada en el Congreso. Durante su mensaje, la ex mandataria carg贸 tambi茅n contra el Gobierno, al asegurar que el presidente "Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial". Fuente: Infobae

