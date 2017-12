AMIA: Detuvieron a Carlos Zannini por el memorÃ¡ndum con IrÃ¡n

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 07 Diciembre 2017 09:18 Visto: 40 Twitter Nacionales AMIA: Detuvieron a Carlos Zannini por el memorándum con Irán El ex secretario de Legal y Técnica de la Nación fue arrestado en Río Gallegos por personal de la Policía Federal Argentina. Estaba al mando del banco de la provincia de Santa Cruz. Fue candidato a vicepresidente de Daniel Scioli en las elecciones 2015. Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica desde el 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2015, fue detenido en la ciudad santacruceña de Río Gallegos acusado por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. El arresto se produjo durante la madrugada de este jueves por personal de la Policía Federal de la capital. Quien fuera compañero de fórmula de Daniel Scioli es uno de los imputados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. En su declaración indagatoria del 23 de octubre pasado, el actual presidene del Banco de Santa Cruz aseguró no haber participado en ninguna negociación ni elaboración del memorándum de entendimiento con Irán. El ex funcionario afirmó no haber conocido nunca en su vida a los funcionarios iraníes sobre los que pesa el pedido de captura. También reveló haber estado siempre apoyando a los familiares de las víctimas del atentado a la mutual e incluso dijo haber aprobado otorgarles una indemnización Fuentes confirmaron a Télam que el ex funcionario permanecerá detenido en la delegación local de la Policía Federal hasta la hora que sea ordenado su traslado a Buenos Aires.

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar