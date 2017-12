El juez Claudio Bonadio pidiÃ³ el desafuero y la prisiÃ³n preventiva de Cristina Kirchner

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 07 Diciembre 2017 09:07 Visto: 80 Twitter Nacionales El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y la prisión preventiva de Cristina Kirchner El magistrado solicitó al Senado que inicie inmediatamente el proceso de desafuero de la ex Presidente Cristina Fernández El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner. Fue por la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA. Además, pidió su desafuero al Senado de la Nación. En la misma resolución de 600 páginas ordenó la detención del ex Secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien fue arrestado en la madrugada de este jueves en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; del piquetero Luis D'Elía, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y del ex líder de Quebracho Fernando Esteche. En enero de 2015 Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Andrés "Cuervo" Larroque por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.

Fuente: MinutoUno

