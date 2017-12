Se fracturÃ³ el FpV en el Senado: peronistas se separan de Cristina Kirchner

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 21:26 Visto: 105 Twitter Nacionales Se fracturó el FpV en el Senado: peronistas se separan de Cristina Kirchner Pichetto conformó el Interbloque Argentina Federal con justicialistas no kirchneristas. Tendrá 25 miembros la misma cantidad que tendrá Cambiemos. El bloque Frente para la Victoria del Senado dejará de existir a partir del próximo 10 de diciembre, luego de que un sector del peronismo presentara este miércoles formalmente la constitución del Interbloque Argentina Federal, integrado por justicialistas no kirchneristas, con la exclusión de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner. El Interbloque estará presidido por el rionegrino Miguel Angel Pichetto y conformado por los bloques Justicialista, Justicialista por La Pampa, Justicialista por Chubut y Chubut Somos Todos. Ese interbloque estará conformado por 25 miembros (21 del PJ, dos pampeanos y los otros dos chubutenses) y rivalizará con el de Cambiemos, que formalizará su constitución en los próximos días, pero que ya cuenta con, al menos, 24 integrantes, ya que el santafesino Carlos Reutemann decidió integrar el Interbloque Federal, conformado por peronistas provinciales. La decisión del peronismo no kirchnerista de aglutinarse y dejar afuera a la ex mandataria y a algunos de sus seguidores dentro del Senado comenzó a discutirse desde antes de que se disputaran las elecciones PASO, de agosto último. En reiteradas oportunidades, Pichetto y otros legisladores de su bancada, como el entrerriano Pedro Guastavino, expresaron públicamente su decisión de no compartir bloque con la ex presidenta. A través de una nota enviada esta tarde a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el senador rionegrino anunció la creación del Interbloque Argentina Federal, que estará conformado por el chaqueño Eduardo Aguilar, los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin, el cordobés Carlos Caserio y el correntino Carlos Espínola. También estarán en esa bancada los rionegrinos Pichetto y Silvina García Larraburu, los formoseños María Teresa González y José Mayans, los entrerrianos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, los sanjuaninos Cristina López y Rubén Uñac y los catamarqueños Dalmacio Mera e Inés Blas. Además, lo integran el riojano Carlos Menem, los fueguinos Julio Catalán Magni y José Ojeda, el santafesino Omar Perotti, el jujeño Guillermo Snopek y el salteño Rodolfo Urtubey. Al interbloque se suman los peronistas pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango, Juan Mario Pais (PJ Chubut) y Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos). Con esta decisión, se cristaliza la interna justicialista que hizo eclosión con la llegada de Cristina que, aunque aún no lo hizo oficial, integrará un bloque de ocho senadores con la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la chaqueña María Pilatti, el chubutense Marcelo Fuentes, la correntina Ana Almirón, la chubutense Nancy González y la santacruceña María Ianni. Fuente: Minuto Uno

