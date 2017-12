CapturÃ³ el avance del Alzheimer en su madre con una dura foto de su crochet

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 20:03 Visto: 45 Twitter Mundo Capturó el avance del Alzheimer en su madre con una dura foto de su crochet La imagen muestra la progresión de la enfermedad de una manera impactante pero sin golpes bajos. Sara Wuillermin de Estados Unidos, capturó de una manera impactante la progresión del Alzheimer de su madre, Rene, con la foto de 14 cuadrados de crochet que la mujer tejó a lo largo de dos años. Rene Wuillermin, de 66 años, fue diagnosticada en 2005 y comenzó a tejer crochet por indicación médica para mantener su mente activa. La terapia sirvió hasta 2007, y luego su familia guardó los implementos porque ya no tenían utilidad. "Empezó con cuadrados y a medida que la enfermedad avanzó se convirtieron en círculos y llegó al punto en que andaba por la casa con el hilo y las agujas haciendo el movimiento pero sin tejer algo", relató Sara a la revista People. Una década después, Sara, de 34 años, buscó los cuadrados que había tejido su madre y sintió la necesidad de sacar una foto y la compartió a través de Reddit y Facebook, donde se volvió viral. Sara vive en Wilmington, Delaware, pero está pendiente en todo momento del estado de salud de su madre, quien está al cuidado de su padre en su hogar de Hammonton, Nueva Jersey. "Está en la etapa cuatro, así que está bastante avanzado. Hace rato que no habla. Realmente está en el punto donde no reconoce a mucha gente ni entiende lo que pasa a su alrededor", explicó. Fuente: Minuto Uno

