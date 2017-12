Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 18:51 Visto: 43 Twitter Deporte El motivo por el que Messi todavía pone en duda si se retirará en Newell's

Es la vieja gran ilusión de todos los hinchas de Newell's Old Boys, aunque parece que a Lionel Messi no le resultará tan sencillo ponerle fin a su carrera jugando en el Leproso, tal como había manifestado en varias ocasiones.

Y el escollo a vencer no se trata de un impedimento económico y mucho menos futbolístico, sino algo bastante más delicado: la seguridad de su familia. “Muchas veces dije que mi sueño es jugar en Newell’s pero no sé que va a pasar, y una parte de esa duda es por el momento del país”, confesó el jugador del Barcelona en diálogo con TyC Sports. Lejos de conformarse con esa explicación, el rosarino se explayó al respecto: ”Tengo una familia y hoy están primeros mis hijos y después yo. Quiero que crezcan tranquilos, pudiendo disfrutar de la vida con seguridad. Es muy feo ver cosas que pasan en Argentina, salir a la calle y que por querer robarte te puedan llegar a matar”. El capitán de la Selección argentina hizo inferiores en Newell's, club del cual es hincha desde pequeño, y en 2000 se mudó a España para sumarse a la famosa Masía del Barcelona, donde le bancaron el tratamiento de crecimiento y lo formaron para llevarlo a ser el mejor jugador del mundo. Desde aquel momento, la promesa de volver a Argentina siempre estuvo, aunque parece que las cosas no serán nada fáciles para que esto suceda. Fuente: Minuto Uno

