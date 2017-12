Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 18:51 Visto: 46 Twitter Nacionales Macri criticó a quienes usan el Estado para "acomodar parientes de la política" Tras la designación de la hermana del ministro de Trabajo en el Banco Nación, el Presidente pidió que el Estado no se use para "acomodar parientes y amigos de la política". El presidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles la designación de familiares y amigos en el Estado durante el gobierno kirchnerista, aunque evitó hablar del nombramiento de la hermana del ministro Jorge Triaca al frente del Banco Nación. En este sentido, pidió renovar el compromiso de poner el Estado "al servicio de la gente" y no para "acomodar parientes y amigos de la política". "Acá hay muchos lugares donde se ha usado al Estado para generar lugares donde acomodar a los parientes y amigos de la política", afirmó Macri, quien además aclaró que así "eso no funciona". Sin embargo, Mariana Triaca –hermana del titular de la cartera laboral- fue designada ayer como la nueva directora del Banco Nación de la Argentina. Tras encabezar un acto en Entre Ríos, el mandatario precisó que desde el gobierno buscan "tener un gasto responsable porque no podemos seguir endeudando la Argentina". Al respecto, indicó que "eso es confiscar el futuro de nuestros hijos y nietos", y aclaró que "tenemos que tener un estado que funcione al servicio de la gente". Por otra parte, habló sobre la reducción de gastos al reiterar su llamado en el que se incluyó, donde "todos nos hagamos responsables de construir soluciones para la gente". Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar