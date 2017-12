Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 18:14 Visto: 10 Twitter Nacionales Leandra, la primera egresada trans del Carlos Pellegrini La joven terminò sus estudios de la tradicional Escuela de Comercio en 2016 y este año le entregaron el diploma. Es modelo andrógina y sueña con ser cirujana plástica. El pelo rubio y rapado, los ojos maquillados, aros, una remera con push up, pollera violeta y tacos negros. Así recibió Leandra Levine, la primera egresada trans de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. "Soy artista performática y estudiante de medicina. Como verán, estuve realizando mi transición de género. Es un año difícil, pero por suerte pude transitarlo con orgullo, por haber salido de un colegio que me permitió expresarme durante los años", dijo frente a una multitud en la Facultad de Derecho de la UBA. "En los 5 años que estuve en el colegio nunca viví una situación de violencia o de acoso. Mientras fui creciendo y descubriendo mi identidad, la pude llevar con seguridad y orgullo", dice. "Y nunca tuve miedo por cómo lo tomarían o por lo que podría tener que encarar. Podía ir maquillada, con peluca, con tacos y las uñas pintadas, y siempre fue aceptado e incluso celebrado. Ni siquiera he sido objeto de burla, pude dejarme ser mostra para admiración de lxs demás", agrega. Leandra se siente afortunada, pero sabe que la libertad con la que vivió su decisión y el acompañamiento de las y los que la rodean no lo tienen todos los que eligen cambiar de género. "Hubo tantas a lo largo de la historia que no tuvieron la misma suerte. Ellxs son quienes importan. A traves de todo el sufrimiento de nuestra comunidad hablo, y muestro con orgullo esta nueva realidad que, entre otras, está logrando erradicar el odio y el sufrimiento para todxs en adelante", relató al hablar de su identidad. Leandra se encuentra realizando el CBC para Medicina. Se egresó en 2016 y recibió su diploma este año, porque en los colegios de la UBA se espera a los alumnos que les quedaron materias previas para que puedan compartir el acto con sus compañeros. Fuente: Minuto Uno

