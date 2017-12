Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 12:02 Visto: 75 Twitter Descuentos en los haberes Gremios docentes los consideran “compulsivos” Mario Sánchez de ATECA y Juan Godoy de SUTECA cuestionaron la “poda” que sufrieron los sueldos de los docentes. Los dirigentes de los gremios docentes salieron a cuestionar los descuentos aplicados. - eldiariodecatamarca.com En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EL CLUB DE LA ISLA por LA ISLA, Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca aclaró cómo se aplicaron los descuentos. “No es por días de paro o por medidas de fuerza. Los descuentos se aplicaron por días inhábiles que son los feriados y asuetos. Pero la comisión a cargo de esto no recabó la información como corresponde o no se nutrió de la documentación”-destacó. Al respecto Sánchez dijo que “la comisión tomó una medida compulsiva. Porque si se encontraron con informes de ausencias deberían haber iniciado un sumario antes que efectuar los descuentos”. “Estuvo mal el procedimiento. Hemos tomado conocimiento que le descontaron a compañeros de Esquiú, Pomán, La Paz y Ancasti, en un importante número de casos. Nosotros vamos a hacer la presentación directamente a la gobernadora por estos casos”. En tal sentido manifestó que “sabemos que Belkis Vera encabeza la comisión pero no conocemos a los otros miembros. Fueron y recabaron que estaban ausentes pero no consultaron al legajo. Hay montos de todo tipo, hay descuentos muy grandes”. Por su parte Juan Godoy, de SUTECA, también atacó duramente la medida de aplicar descuentos a los docentes y dijo que “tomaron como inasistencias los días sábados y domingos, algo que no corresponde”. También adelantó que van a realizar presentaciones ante las autoridades de Educación y la Gobernadora para que se revierta esta medida y “se produzcan los reintegros inmediatamente porque no corresponden”.

