"No hay necesidad de poner mi cargo a disposiciÃ³n del Presidente"

"En tanto y en cuanto a mí no me releven, voy a seguir en la función. Lo fundamental es determinar las distintas responsabilidades. No hay necesidad de poner mi cargo a disposición del Presidente", precisó. De esta manera, Srur habló por primera vez desde la desaparición del ARA San Juan, a casi 21 días del hecho, y 24 horas después de que lo hiciera el ministro de Defensa, Oscar Aguad. El almirante aseguró que el tiempo transcurrido desde que se perdió contacto con la nave "es incompatible con la vida humana", pero aclaró que "un marino nunca abandona a un hombre". "Queremos llegar hasta el hueso con esta situación. Un marino nunca abandona un hombre. Es algo propio de nuestra condición. Pero estamos en una fase crítica e incompatible con la vida humana. Vamos a investigar hasta las consecuencias finales, independientemente del trabajo que hace la Justicia", sostuvo Srur en declaraciones radiales. El jefe de la Armada precisó que "es una preocupación mayúscula" aseguró que el ARA San Juan estaba "en condiciones de navegar". Respecto a los últimos llamados que habría hecho el ARA SAn Juan señaló que "en el último contacto que tuvo con la Base Naval de Mar del Plata se le indicó que debía seguir navegando hacia ese destino". Además, afirmó que existió un llamado efectuado a un número particular del que la Armada aún no tiene conocimiento, por lo que la Fuerza no sabe por qué se hizo. "Tenemos que llegar a la conclusión y determinar exactamente qué es lo que quiso comunicarse", concluyó. Fuente: MinutoUno