Dispositivo de seguridad con motivo de las Festividades Marianas El mismo, dio inicio el pasado 29 de noviembre con el refuerzo de efectivos en los distintos Puestos Camineros de ingreso a la Ciudad Capital y la implementación de controles móviles en puntos estratégicos. eldiariodecatamarca.com.ar Por disposición del Comando Jefatura, desde el Departamento Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia, se diagramó un dispositivo de seguridad con motivos de las Fiestas Marianas que culminarán el próximo 8 de diciembre del corriente año, con la procesión en honor a la Virgen del Valle. Asimismo, a medida que transcurran los días el trabajo del personal policial se irá incrementando hasta llegar al día 8 de diciembre, fecha en la cual está dispuesto el recargo de la totalidad de efectivos que cubrirán dicho evento, sin descuidar el servicio ordinario de cada Comisaría.



Por ello, la Policía de la Provincia de Catamarca, recomienda a las personas que circulan por las distintas rutas lo siguiente:



Caminantes o peatones:



En zonas rurales:



 Caminar, en lo posible, con luz diurna.

 Circular por la banquina, lo más lejos posible de la calzada.

 Caminar por el lado izquierdo, a fin de poder observar de frente los vehículos.

 Si en casos de urgencia debe circular por la calzada, extremar las precauciones retirándose anticipadamente cada vez que se aproxima un vehículo. En horario nocturno:



Extremar las precauciones, ya que los conductores tienen menos visibilidad y en caso de circular vehículos en sentido contrario, que los obliga a usar luz baja, no disponen del tiempo ni espacio necesario para poder evitar un siniestro vial.

 Usar ropas claras y elementos retro reflectivos para que los automovilistas puedan detectar su presencia. Ciclistas:



 Tienen la obligación de respetar todas las disposiciones de tránsito (respetar su mano, señales viales, semáforos, etc.)

 No deben transportar a personas en el manubrio, sobre el travesaño o en la parte trasera del rodado, ya que se dificulta la maniobrabilidad.

 Circular sobre el costado derecho extremo de la calzada.

 En caso de cambio de carril o giro, anunciar dichas maniobras con el brazo extendido.

 Colocar en las bicicletas luces delanteras y traseras, como así también elementos reflectivos.

 Vestir ropas de colores claros, chalecos o brazaletes reflectantes.

 Usar casco y circular en ruta sólo de día y de a uno en fondo (fila). Motociclistas:



 Usar casco protector con visera o anteojos.

 Capacidad máxima de dos personas.

 No realizar Zigzagueos ni maniobras bruscas.

 Usar ropa clara durante la circulación nocturna.

 Circular de uno en fondo (fila) y evitar sobrepasos entre vehículos separados por poco espacio. Automovilistas:



 Uso obligatorio de cinturón de seguridad a todos los ocupantes del vehículo

 Niños menores de 10 años deben viajar en los asientos traseros.

 Cantidad de ocupantes de acuerdo al número de cinturones de seguridad con el cuente el rodado.

 Al momento de estacionar, asegurarse antes de abrir la puerta que no se acerque ningún vehículo, en especial motos y bicicletas. Documentación requerida para circular:



 Licencia de conducir.

 Cédula verde.  Seguro de daños a terceros en vigencia.

 Placas de identificación de dominio del vehículo.

 Matafuego y balizas.

 Uso de luces bajas.

 Es conveniente que cada persona porte su Documento Nacional de Identidad.



Se ruega a todas las personas, observar las indicaciones que el personal policial apostado en los distintos lugares haga oportunamente, para evitar situaciones que puedan perturbar el orden público o poner en riesgo la propia vida o la de terceros, y ante el conocimiento de cualquier hecho o en caso de ser víctima de un ilícito comunicarse a los teléfonos de emergencia: 101 – 911 (Comando Radioeléctrico), o al 100 (Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia).



Finalmente, conforme el relevamiento realizado por los efectivos que trabajan en los distintos puestos camineros, desde el día 29 de noviembre pasado hasta las 07:00 de la mañana de este martes, ingresaron al Valle Central un total de 7.392 personas y 1.439 vehículos, registrándose el mayor número de ingresos por el Puesto Caminero El Portezuelo de peregrinos oriundos de las Provincias de Tucumán y Santiago del Estero.

