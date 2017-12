Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 05 Diciembre 2017 17:47 Visto: 73 Twitter Nacionales Escandaloso abucheo PRO en la jura de Bregman de su banca en la Legislatura La referente del FIT juró por la memoria Santiago Maldonado y Rafael Nahuel que perdieron la vida a manos de las fuerzas seguridad. Legisladores oficialistas intentaron tapar sus palabras con abucheos. Los 30 diputados porteños que resultaron electos en las Legislativas del pasado 22 de octubre juraron su bancaeste martes en la sesión preparatoria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la sesión los diputados del PRO y la UCR protagonizaron un bochorno al abuchear a los legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman y Gabriel Solano que al momento de jurar recordaron a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad. Aunque a ellos no les guste, así juré hoy en la Legislatura de la Ciudad. Y este es mi compromiso. pic.twitter.com/T7nGR6t1Gf — Myriam Bregman (@myriambregman) 5 de diciembre de 2017 "Por la lucha de los trabajadores, de las mujeres y los pueblos oprimidos del mundo, por continuar por la pelea contra la impunidad de los empresarios que se beneficiaron con el golpe cívico militar. Por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, por terminar con la barbarie capitalista, sí me comprometo", dijo Bregman al asumir su banca, en medio de silbidos y abucheos de los representantes del oficialismo. Por su parte Solano denunció que "los legisladores, la barra del PRO y la UCR y las autoridades de la Legislatura me cortaron el sonido". Solano había jurado "por los trabajadores, a quien se quiere aplicar la reforma laboral y por juicio y castigo a los responsables del crimen de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado". Como a Bregman intentaron callarlo. Parece que mi jura por Rafael y Santiago, por la lucha de los trabajadores, las mujeres y los oprimidos del mundo y contra la impunidad de los empresarios que se beneficiaron con el genocidio no le gustó a Cambiemos y me mandaron los trolls en vivo. pic.twitter.com/qhZqmauFhV — Myriam Bregman (@myriambregman) 5 de diciembre de 2017 Durante la sesión preparatoria el macrista Francisco Quintana fue electo vicepresidente primero del cuerpo, mientras que el kirchnerista Mariano Recalde será el vice segundo y Roy Cortina, el socialista de Evolución, el vice tercero. Los legisladores asumirán por sus bancas el próximo 10 de diciembre y a partir del próximo período el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contará con un bloque de 33 integrantes, que le otorgará la mayoría absoluta. Fuente: Minuto Uno

