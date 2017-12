“No pueden hablar de reforma si la gobernadora se los viene pidiendo desde el 2014"

El ex vicegobernador y actual funcionario habl贸 de la reforma de la Constituci贸n y el inter茅s de la UCR. - eldiariodecatamarca.com En una breve entrevista con EL DIARIO DE CATAMARCA, Hern谩n Colombo afirm贸 este martes que 鈥渓os que hablan de re-reelecci贸n de Luc铆a Corpacci obedecen a una estrategia electoral del radicalismo para 2019鈥. 鈥淣o pueden hablar de esta forma si la Gobernadora viene insistiendo con la reforma de la Constituci贸n desde 2014. Y la reiter贸 en mayo de este a帽o, pero el Frente C铆vico y Social se neg贸 a sentarse a la mesa a debatirla鈥-agreg贸. El ex vicegobernador por el FCS carg贸 contra su ex socios al manifestar 鈥渜ue tambi茅n se trata de una interna del radicalismo porque est谩n pensando en 2019, a ver quien se posiciona mejor鈥 Al respecto dijo que 鈥渓a reforma no se hizo en 2018 porque el FCS no quiso. Quedamos a juntarnos en mayo en el Colegio de Abogados y me dijeron que iban a contestar. Luego era que despu茅s de las elecciones y as铆 estamos desde hace cuatro a帽os鈥. Finalmente consultado sobre si todav铆a hay posibilidad de una reforma dijo que 鈥淒ios quiera que s铆. Si hay voluntad todav铆a se puede hacer la reforma de la Constituci贸n como lo propuso la gobernadora Luc铆a Corpacci鈥.