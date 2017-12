Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 05 Diciembre 2017 10:53 Visto: 64 Twitter Nacionales A seis días de que dieran por muertos a los 44, Macri aún no habló del tema El Presidente mantiene el silencio oficial sobre la tragedia en la que murieron 44 miembros de la Armada. Se habla de una grabación en la que se referirá al tema, pero son solo rumores. Aunque sin enunciarlo de manera explícita el jueves pasado la Armada dio por muertos a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Lo hizo al anunciar que había abandonado las tareas de rescate para centrarse únicamente en las de recuperación del submarino. El presidente Mauricio Macri; el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad y el jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, eligieron no poner el cuerpo a la hora de transmitir la más triste de las noticias vinculadas a la desaparición del submarino y dejaron esa labor al vocero de la Armada, Enrique Balbi. Es más, al cumplirse este martes seis días de aquel tibio anuncio, Macri aún no se pronunció sobre la muerte de los tripulantes del ARA San Juan, siendo él no sólo el primer mandatario, sino también el comandante en jefe de la Armada. De hecho el jueves pasado, apenas unos minutos más tarde del anuncio de Balbi, Macri utilizó su cuenta en Twitter para celebrar la asunción de la presidencia pro témpore del G-20. La demora de Macri en ponerle el cuerpo a la tragedia es incluso mayor que la de Cristina Kirchner en 2012 al hablar de la tragedia de Once. La ex presidenta había sido objeto de duros cuestionamientos en aquella oportunidad por tardar cinco días en referirse al accidente que se cobró la vida de 51 personas. El accidente fue el 22 de febrero de 2012 y Cristina recién se pronunció el 27 de ese mismo mes, en Rosario, al encabezar el acto por el Bicentenario de la bandera. Lo hizo por cadena nacional. Durante el fin de semana se especuló con que el Presidente emitiría un mensaje grabado para referirse al tema y este lunes se reforzó la idea, pero fueron solos rumores. A seis días de haberse dado por terminada el rescate de los 44 submarinistas del ARA San Juan, Macri aún no ha hablado del tema.

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar