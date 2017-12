Oscar Aguad: "Los tripulantes del submarino ARA San Juan estÃ¡n todos muertos"

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 05 Diciembre 2017 09:31 Visto: 0 Twitter Nacionales Oscar Aguad: "Los tripulantes del submarino ARA San Juan están todos muertos" El ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó que los 44 del ARA San Juan están muertos aunque advirtió que el Gobierno cumplirá la "promesa" realizada a los familiares de buscar al submarino "hasta agotar todos los recursos". “Seguimos con la búsqueda del submarino, nuestra promesa es buscar hasta agotar todos los recursos. Está llegando un equipamiento de Estados Unidos, es un robot que baja hasta 6 mil metros y pude dar imágenes con certeza y recoger piezas. También llegará un robot parecido, de Rusia, que se incorpora a la búsqueda", señaló el controvertido ministro durante una entrevista televisiva. Aguad explicó que se dio por terminado el SAR (la búsqueda de personas con vida), al señalar que "el tiempo que había sucedido era incompatible con la existencia de vida humana", y remarcó que "no se puede estar buscando vida indefinidamente, cuando ya no es posible que haya vida". Sobre qué fue lo pasó exactamente con el submarino, señaló que "la explosión es el dato que tenemos, es una evidencia", ya que - indicó- "la agencia nuclear que mide explosiones que no tuvieron autorización de organismos internacionales detectó eso el mismo día que desapareció el submarino". Por otro lado, dijo que "un informe del capitán" del ARA San Juan y un "chequeo de la nave de los primeros días de septiembre dicen que estaba en perfectas condiciones de navegar". Por último consideró "increíble" la ayuda internacional que recibió el país para la búsqueda del ARA San Juan: "Nos propusimos buscar el submarino, hicimos una convocatoria extraordinaria, vinieron las potencias del mundo a ayudarnos y vino Inglaterra, con todo lo que eso significa".

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar