Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 05 Diciembre 2017 08:54 Visto: 76 Twitter En la noche del lunes Espectacular vuelco camino a El Rodeo Ocurri贸 alrededor de las 22:30 y como consecuencia de ello N茅stor Sotelo, de 33 a帽os, result贸 con heridas que motivaron su atenci贸n por personal del SAME. El conductor de un Ford Focus perdi贸 el control del rodado, choc贸 contra la monta帽a y volc贸. - eldiariodecatamarca.com El accidente se registr贸 sobre la ruta provincial N掳 4, a la altura del Km. 7 1/2, cuando un autom贸vil Ford Focus, dominio 499-FTW, de color verde, conducido por N茅stor Sotelo (33), por causas que se tratan de establecer choc贸 contra la monta帽a y termin贸 volcando en el lugar. Como consecuencia del impacto, el conductor qued贸 atrapado en el habit谩culo del rodado, siendo rescatado por personal de la Direcci贸n de Seguridad Vial de la Polic铆a de la Provincia y luego asistido por facultativos m茅dicos del SAME. Afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisar铆a Quinta, Grupo Especial de Rescate (GER), Peritos de la Divisi贸n Criminal铆stica y Sumariantes de la Unidad Judicial N潞 5.

