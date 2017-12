La devoluciÃ³n del IVA no le llega a los jubilados y perderÃ¡n este aÃ±o otros $15 mil millones

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 20:47 Visto: 71 Twitter Nacionales La devolución del IVA no le llega a los jubilados y perderán este año otros $15 mil millones El Estado se quedará con los fondos del presupuesto destinados para devoluciones del IVA a jubilados que cobran la mínima y que no se efectivizaron. Desde la oposición reclaman que esos fondos se vuelquen a ese sector. Al mismo tiempo en que avanza en el Congreso de la Nación la reforma previsional que implicará un recorte directo en los ingresos de los jubilados a partir del próximo año, ese sector podría perder una inmensa masa de recursos que se les había asignado en el presupuesto del año que termina. Se trata de los fondos previstos para la devolución del IVA a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según advierte en su edición de este lunes La Nación, "el programa que contempla la retribución de parte del impuesto por compras con tarjeta de débito resultó un fracaso. Pese a que tiene un presupuesto de 17.138 millones de pesos para 2017, en los primeros siete meses del año se devolvieron sólo mil millones de pesos, menos del 6% del total, de acuerdo con los últimos datos que brindó la Jefatura de Gabinete al Congreso". De esta manera los jubilados perderán a fin de año más de 15 mil millones de pesos que estaban destinados a ellos en el Presupuesto 2017. Es que el dinero que no se ejecuta en el marco de este programa queda en las arcas del Estado, puede reasignarse a otros programas o queda como ahorro. Entre julio de 2016 y junio de este año se devolvieron 1.668 millones de pesos. Muy lejos de los 22 mil millones de pesos anuales calculados durante el debate del proyecto del Poder Ejecutivo. En la oposición coincidieron en reclamar modificaciones urgentes para lograr que el dinero presupuestado llegue a jubilados y titulares de AUH. "Es una ley que, dentro de un envase muy bonito, estaba pensada para beneficiar a los bancos y no a los jubilados, que hacen una porción muy reducida de sus compras por medios electrónicos. Si en verdad les quieren devolver 300 pesos por mes a los jubilados, que se los depositen en sus cuentas", dijo a ese medio el diputado Axel Kicillof. En la misma línea Marco Lavagna, del Frente Renovador, denunció que la campaña de difusión fue "inexistente", y pidió actualizar la ley "para asegurar la colocación posnet en los comercios" y para aumentar el monto de las devoluciones en las primeras compras que los beneficiarios hagan con tarjeta. "Si tuviera voluntad, el Gobierno podría usar la plata del presupuesto para financiar la eliminación del IVA en todos los productos de la canasta básica", afirmó. Fuente: Minuto Uno

