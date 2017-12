En 2017, la nafta sÃºper pasÃ³ de $17,08 a $22,66: mirÃ¡ cÃ³mo aumentÃ³ en la era Macri

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 19:21 Visto: 16 Twitter Nacionales En 2017, la nafta súper pasó de $17,08 a $22,66: mirá cómo aumentó en la era Macri En 2016 ya habían aumentado un 31,28% mientras que en 2015 lo habían hecho apenas un 9,23%. Mirá la evolución y la aceleración en la suba de los combustibles. Con el nuevo aumento dispuesto en las últimas horas las naftas acumulan en lo que va del año una suba del 32,67%, muy por encima de la evolución del índice general de precios que mide el INDEC. A la hora de analizar la evolución de los precios no sólo preocupa la nueva suba sino también la marcada la aceleración de los aumentos en los combustibles y su consecuente impacto en la inflación desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y del ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, al ministerio de Energía y Minería de la Nación. Mientras a lo largo de 2015 los combustibles subieron un 9,23%, en el primer año de gestión de Cambiemos el ritmo se aceleró y el incremento llegó al 31,28%. Lejos de moderarse en 2017, cuando aun faltan varias semanas para que termine el año los combustibles ya registran un alza del 32,67%. La decisión del gobierno de Macri de liberar los precios de los combustibles para que sean las propias petroleras las que definan los valores que pagarán los consumidores finales en el surtidor promete redundar en nuevos aumentos en el corto plazo en virtud de la apreciación del barril de crudo registrado en las últimas semanas. En enero de este año los combustibles se incrementaron un 8%. En julio sufrieron la segunda alza: 7,2% para las naftas y 6% para el gasoil. Luego rigió hasta septiembre pasado un acuerdo pautado con el Gobierno y las empresas a comienzos de año para realizar actualizaciones trimestrales a partir de la evolución del tipo de cambio, el crudo internacional y el de los biocombustibles. No obstante, en octubre ese pacto llegó a su fin y la gestión de Macri dio vía libre a las petroleras para que suban los valores de forma autónoma rigiéndose por el mercado. Así, vinieron otras dos subas casi consecutivas: la primera fue del 10% promedio tanto en naftas como gasoil el 23 de octubre, a las pocas horas de terminadas las elecciones; y la segunda un 6% de aumento para todos los productos este 2 de diciembre. Fuente: Minuto Uno

