Piden investigar a Graciela OcaÃ±a por presunto cobro irregular de vacaciones

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió este lunes que se investigue a la diputada nacional electa Graciela Ocaña por presunta defraudación al Estado nacional en el marco de una denuncia que se inició porque habría cobrado vacaciones no gozadas luego de su alejamiento del PAMI en 2007. Fuentes judiciales informaron que, en un dictamen, la fiscal pidió al juez Sebastián Ramos que investigue si la ex directora ejecutiva del PAMI perjudicó al Estado por haber cobrado la liquidación de más de 50 mil pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de Contrato de Trabajo no lo permitía. Este expediente se originó en un requerimiento que hizo la misma fiscal al extraer parte del testimonio del ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, de la causa en la que éste fue procesado por el mismo delito y por una maniobra similar por una suma superior a un millón de pesos. Di Césare había dicho en su indagatoria que todo lo relacionado a la liquidación de sus vacaciones no gozadas se hizo según "usos y costumbres" del PAMI y citó al caso de Ocaña como ejemplo. "Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional", sostuvo la Ochoa en su requerimiento. Fuente: Minuto Uno