Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 19:21 Visto: 30 Twitter Nacionales Habló el acompañante del joven atropellado y arrastrado por un auto: "Me quedé helado, creí que iba frenar" Diego Parisotti iba con su amigo en una moto, se cayeron y fueron arrollados por el Peugeot 206. "Esperábamos que frenara, pero no frenaba y no frenó", relató. Diego Parisotti iba en la moto con Nahuel Barragán minutos antes que Yonattan Maurette atropellara y arrastrara a éste último por 12 cuadrasen su Peugeot 206, y dejara el cuerpo sin vida de bajo del auto en la puerta de su casa en el barrio San Cayetano, en Mar del Plata. El joven contó a C5Nque se habían caído de la moto instantes antes: “ibamos despacio, chocamos y nos caímos. Yo caí en el pasto, él cayó en la calle a un metro y medio del cordón". Otro hombre que iba en bici se acercó a ayudarlos y cuando se estaban poniendo de pié ocurrió todo. "Escuché que Nahuel decía que estaba bien y enseguida el ruido de un de un auto acelerando a full. Vi como el Peugeot atropelló al chico que nos ayudaba, lo levanto para arriba, como chocaron la moto y como Nahuel se mete abajo del auto y desaparece”. Diego dijo que se quedó a la espera de que el conductor frenara.“Esperábamos que frenara el auto, pero no frenaba y no frenaba y no frenó”, explicó y contó que luego llamó a su familia porque no salía de su asombro. Nahuel estuvo desaparecido varias horas, "no nos dejaron hacer la denuncia en ese momento". Por último, dijo que luego supo que el hombre estaba ebrio pero no justificó que haya dejado el cuerpo y se haya ido a dormir, "lo que hizo fue de mala persona" señaló y agregó que espera que "pague mucho tiempo por lo que hizo ya que sepa que mató a una persona”. Fuente: Minuto Uno

