Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 12:39 Visto: 132 Twitter Ricardo Arévalo, secretario de ATE “Vamos a marchar en contra de este perverso ajuste” El dirigente sindical ratificó el paro general y movilización que se realizará este miércoles 6 de diciembre en todo el país. Ricardo Arévalo dio a conocer los motivos del paro y movilización del miércoles 6. - eldiariodecatamarca.com En diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EL CLUB DELA ISLA por LA ISLA FM, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado manifestó que la marcha se enmarca en “la continuidad del plan de lucha”. “Esto que viene realizando ATE a nivel país, no es la primera. Son movilizaciones para resistir ante el perverso plan de ajuste del gobierno nacional que nos impone todo el el peso en las provincias”-afirmó. Arévalo sostuvo que “ahora vienen por la reforma laboral, un claro retroceso para los trabajadores que pretenden aprobar en complicidad con los legisladores de todas las provincias”. Por otra parte agregó que “en primer lugar venimos de movilizaciones provinciales en donde no conseguimos a hablar con el gobierno, menos vamos a obtener audiencias con los legisladores nacionales viven viajando”. “Creo que el protagonismo de ellos va a ser el de seguir siendo alumnos obedientes del gobierno nacional. Acá no hay como querer esquivarle al bulto, porque esta todo claro el papel que cumplen”- Finalmente el dirigente dijo que esto es una “traición grande al pueblo argentino porque es una manera más de llevarle el protagonismo a los poderosos, a los grupos económicos, porque los funcionarios son dueños de las grandes empresas”.

Por todo ello el principal referente de ATE sostuvo que “nos vamos a adherir al paro nacional con movilización en todo el país. Será a partir de las 10:00 donde vamos a marchar frente a la Casa de Gobierno”.

