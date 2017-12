Julio De Vido declararÃ¡ por videoconferencia en una nueva indagatoria

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 11:18 Visto: 28 Twitter Nacionales Julio De Vido declarará por videoconferencia en una nueva indagatoria Es en la causa por irregularidades en la ampliación de gasoductos que se quedó Odebrecht. Se hará el miércoles desde Marcos Paz. El juez federal Daniel Rafecas hizo lugar al pedido del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido para declarar en indagatoria a través de una videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz, en la causa por las irregularidades de la ampliación de gasoductos de todo el país. La indagatoria estaba prevista para mañana en la sala desde la que se hacen las videoconferencias, pero como estará ocupada, pasó para el miércoles. Las fuentes señalaron que hay antecedentes de este tipo y en el caso de De Vido pesó su estado de salud como insulinodependiente y que su traslado, desde Marcos Paz hasta los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, podría demorar varias horas. En la causa se investigan las presuntas irregularidades en el "Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008": 2.300 millones de dólares de presupuesto para una licitación pública presuntamente direccionada para que quede en manos de la empresa brasilera Odebrecht. Junto con De Vido fueron citados a indagatoria otras cinco personas entre ex funcionarios y privados. En la causa también se investigaban los sobornos que Odebrecht pagó durante el kirchnerismo para quedarse con obra pública, según confesaron directivos de la propia compañía. Ese tramo del expediente quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Para hoy está prevista la indagatoria de Daniel Cameron, ex secretario de Energía, quien al llegar a Comodoro Py adelantó a los medios que presentará un escrito y contestará las preguntas del tribunal. Fuente: Infobae

