Enrique Sir cargó contra Oscar Castillo

Así lo manifestó este lunes en diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EL CLUB DE LA ISLA de LA ISLA FM sobre “el exabrupto del senador Oscar Castillo sobre mi persona”. “Fue un día muy malo para mi familia. El senador me trató de h… de p... y él no conoce a mi familia. Soy hijo de una madre trabajadora y no puede atacarme de esa manera. Podría haber dicho cualquier otra cosa”-sostuvo. Sir se refirió de esta manera a las palabras utilizadas por el senador Oscar Aníbal Castillo en Paclín, quien calificó de esa manera al “tipo que impugnó al concejal electo Simón Hernández hijo”. “Él lo toma a título personal. Pero el senador siempre nos enseñó que todo debe ser dentro de la ley, nada fuera de la ley. Se olvida que en 1997 me llamó para felicitarme por la impugnación a Víctor Uriarte”´-dijo. También agregó que “Castillo me felicitó cuando impugné a Marcos Jacinto Denett como candidato a Defensor del Pueblo, incluso me organizó una cena. Ahora se olvidó de todo eso. No dijo nada de los traidores que pululan en la UCR”. Luego Sir dijo que en definitiva “lo del concejal el que va resolver es el cuerpo del Concejo Deliberante. Yo solo hice una presentación como corresponde. Acá en realidad es que Hernández no dijo dónde carajos vive”.