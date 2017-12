Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 09:42 Visto: 127 Twitter En un bar céntrico El intendente Raúl Jalil se reunió con Simón Hernández Lo dijo este lunes el dirigente radical Enrique Sir y es con respecto a la presentación que hizo en el Concejo Deliberante impugnando al concejal electo. El intendente Raúl Jalil estaría intercediendo para que Simón Hernández asuma como concejal. - eldiariodecatamarca.com Este lunes en diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EL CLUB DE LA ISLA por LA ISLA FM, Sir aseguró que “anoche se reunieron en un bar céntrico el intendente Raúl Jalil y Simón Hernández para ver como hacen para que pueda asumir”. Enrique Sir presentó ante el Concejo Deliberante de la Capital una impugnación contra el concejal electo por el FCS-Cambiemos, en razón que según su interpretación no cumple con el requisito de la residencia. En tal sentido Sir afirmó que el intendente capitalino estuvo reunido precisamente con Simón Hernández para “tratar de superar esta situación y ver cómo hacen para que asuma finalmente como concejal”. Sir basó la impugnación contra Hernández hijo en el caso de Víctor Uriarte, ocurrido hace varios años en el Concejo Deliberante de la Capital, cuando el concejal electo por el Justicialismo no pudo asumir por no cumplir el requisito de la residencia.

