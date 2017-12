Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 08:54 Visto: 81 Twitter Nacionales Identificaron a 88 soldados caídos en Malvinas Familiares de los combatientes fueron citados por el Gobierno Familiares de caídos en Malvinas esperan con emoción y expectativa las reuniones que empezarán a mantener a partir de esta semana con representantes del Gobierno nacional, quienes les informarán los resultados del trabajo que realizó en el cementerio de Darwin el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que logró la identificación de 88 tumbas sobre 121. La tasa de compatibilidades es alta, destacaron fuentes de la Cruz Roja. “Estamos emocionados, expectantes, con ansiedades y sentimientos encontrados, a la espera de las entrevistas que empezarán la semana que viene”, afirmó a Télam la titular de la Comisión de Familiares de los Caídos en Malvinas, María Fernanda Araujo, que agrupa a unas 500 familias en todo el país, una veintena de las cuales tienen a sus familiares en tumbas no identificadas. En representación del gobierno argentino, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió el viernes en Ginebra el informe del CICR, que indica que se logró la identificación de 88 de las 121 tumbas de soldados caídos en Malvinas que permanecían sin nombre desde la guerra de 1982. Las muestras recolectadas en las 121 tumbas fueron cotejadas con los datos genéticos que aportaron 107 familias. La identificación representa “un momento histórico y trascendente”, destacó Avruj. Significa “cerrar heridas y darles paz a las familias” de quienes combatieron en las islas, agregó.

Anticipo Araujo contó a Télam que recibió durante la mañana del viernes el llamado de Avruj desde Ginebra para informarle “con gran emoción” sobre el resultado de los trabajos forenses que el CICR realizó en Darwin, entre junio y agosto de este año. “Fue un lindo gesto, como un mimo para nosotros, y me pidió que lo haga extensivo a todos los familiares”, contó la titular de la comisión, citada para el miércoles próximo junto a unas 12 familias a la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que funciona en el predio de la ex ESMA. Avruj ya regresó a Buenos Aires para analizar y procesar toda la información recibida y comenzar de inmediato una serie de entrevistas individuales con los familiares para informarles el resultado de los análisis de ADN, un proceso que se extenderá hasta mediados de enero, y que culminará con la organización de un viaje a las islas Malvinas. “Tengo miedo del ‘no’, tengo miedo del ‘sí’”, dijo la titular de la comisión de familiares, cuyo hermano Elbio Eduardo Araujo es uno de los soldados no identificados, al expresar su temor de que su ser querido sea uno de los 19 a los que no se logró identificar. Viaje al sur Desde la comisión de familiares ya vienen trabajando con el gobierno nacional, en particular con la Secretaría que encabeza Avruj, para la organización de un viaje humanitario a las islas Malvinas, que podría realizarse el próximo año con el objeto de colocar las placas a las tumbas que se pudo identificar durante los trabajos de la Cruz Roja. “Queremos que sea un viaje de toda una semana y no sólo de unas pocas horas, para poder pisar, transitar y estar todo el tiempo que necesitemos en el cementerio de Darwin”, señaló Araujo, quien también manifestó su deseo de que los familiares -muchos de ellos de edad avanzada- puedan conocer los lugares de combate en distintas partes de las islas.

Trabajo científico Las muestras genéticas fueron enviadas directamente al laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en Córdoba, y a otros dos centros especializados en el Reino Unido y en España, que controlaron y aseguraron la calidad de los análisis de ADN. Los resultados fueron presentados a las delegaciones de la Argentina y del Reino Unido en la sede de la Cruz Roja en Ginebra, en una reunión de la que también participaron el embajador argentino, Héctor Marcelo Cima, y su par británico, Julian Braithwaite. En diciembre de 2016, los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido firmaron un acuerdo para identificar los restos de los soldados caídos durante el conflicto. De ese acuerdo surgió el plan del Proyecto Humanitario, por el cual se encomendó a la Cruz Roja la tarea de identificar los restos de los soldados. Los combatientes argentinos fueron enterrados en tumbas con la leyenda: “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.

Fuente: LaVoz

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar