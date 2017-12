Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 04 Diciembre 2017 08:48 Visto: 74 Twitter Nacionales ARA San Juan: Macri postergó el decreto de duelo ante el rechazo de los familiares La búsqueda del submarino ARA San Juan continúa, sin pistas certeras sobre su ubicación y en medio de la presión de los familiares de los tripulantes que ven cómo las esperanzas de vida se agotan. Ayer, a 18 días del último contacto con el sumergible perdido en aguas del Atlántico sur con 44 marinos a bordo, sus familias protagonizaron una emotiva marcha por las calles de Mar del Plata, en las afueras de la Base Naval, portando banderas, letreros y fotos, para exigir que continúe “la búsqueda y rescate” de los submarinistas. La manifestación comenzó a las 11.30 en la puerta de la Base Naval y se dirigió hasta la Catedral donde compartieron una plegaria. Durante el transcurso del día, se barajó la posibilidad de que el Gobierno decretara tres días de duelo por las vidas humanas que de modo oficial se dieron por perdidas, pero esa decisión quedó descartada. Versiones periodísticas indicaron que las altas esferas de la administración liderada por Mauricio Macri consideraron que efectuar un homenaje en este momento podría caldear aún más los acongojados ánimos de los familiares, algunos de los cuales todavía se aferran a una ilusión de sobrevida de los tripulantes.

De hecho, en la manifestación que se produjo en Mar del Plata se vieron pancartas con la inscripción: “Presidente, no aceptamos el duelo nacional”. Por su parte, Marcela Moyano, esposa de uno de los marineros, dijo a la agencia AP: “Todas las familias estamos unidas y vamos a continuar porque es una forma de manifestar nuestro dolor. El Presidente tiene que estar acá”. Señales metálicas Ayer en horas de la mañana, durante el parte diario que efectúa vocero de la Armada, Enrique Balbi, se supo que la Marina Argentina buscaba hacer contacto visual con una tercera señal metálica a 950 metros de profundidad para confirmar o descartar si corresponde al submarino argentino perdido hace 18 días. En los últimos días se revisaron otras dos confirmándose que se no se trataba del ARA San Juan. Se espera que para hoy haya una novedad respecto de esta nueva señal. Durante toda la jornada de ayer las condiciones meteorológicas empeoraron y no se pudo hacer contacto visual con una señal a 750 metros “por lo que la búsqueda se ha traslado a otro punto a 950 metros”, dijo Enrique Balbi. La señal de un elemento metálico más promisoria a 450 metros de profundidad fue descarta el sábado, cuando un robot submarino ruso avistó lo que resultó ser un pesquero hundido. Actualmente, en la búsqueda del ARA San Juan cooperan Rusia, Estados Unidos, Chile, Gran Bretaña y Brasil y el área de rastrillaje está localizada donde se detectó una explosión que pudo provenir del submarino, según el vocero la Armada. “Las señales acústicas detectadas en pasados días hay que verificarlas con contactos visuales”, explicó Balbi, por lo que la búsqueda no tiene fecha de finalización, aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes ya han sido descartadas de modo oficial. Fuente: LaVoz

