Dujovne: "El esfuerzo por bajar la inflaciÃ³n no estÃ¡ dando los resultados esperados"

Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 03 Diciembre 2017 12:24 Visto: 81 Twitter Nacionales Dujovne: "El esfuerzo por bajar la inflación no está dando los resultados esperados" El ministro de Hacienda fue lapidario y reconoció que una de las principales metas de su gestión ha fracasado en este 2017. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció que los esfuerzos por bajar la inflación "no están dando los resultados esperados", al defender la "alta" tasa de interés fijada por el Banco Central como necesaria para reducir el alza de precios. "Es una realidad, nos está costando más de lo que habíamos estimado cuando se pusieron las metas", dijo en una entrevista que publica este domingo el diario Clarín. Consideró a la "alta" tasa de corto plazo del Banco Central como "necesaria para combatir la inflación" y a las tasas en dólares de largo plazo como "las más bajas de la historia". En relación a la cotización del dólar, Dujovne opinó que "no es el tema más relevante de la economía hoy en día, sí continuar con las reformas fiscales, cumplir las metas del déficit y bajar la inflación". El ministro admitió que la economía enfrenta riesgos "mientras llega al equilibrio fiscal y una inflación de un dígito", en referencia a "peligros" del exterior que "rozan la agenda del G-20" y se refieren concretamente a medidas de proteccionismo comercial, tendencia a la que muchos países consideran como atentatoria contra el empleo. "Crecen los riesgos del proteccionismo y para un país chico como Argentina es peligroso, somos productores agrícolas", remarcó Dujovne. Fuente: MinutoUno

