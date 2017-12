Si Corea del Norte lanza un misil, cÃ³mo son los pasos para detenerlo con el sistema GMD

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 02 Diciembre 2017 10:02 Visto: 58 Twitter Mundo Si Corea del Norte lanza un misil, cómo son los pasos para detenerlo con el sistema GMD El plan se sostiene un un sistema promisorio pero que hasta el momento no se ha comprobado: destruirlo con otro misil. Qué haría EEUU Corea del Norte podría lanzar una bomba atómica sobre los Estados Unidos mediante un misil balístico intercontinental (ICBM). La amenaza de holocausto nuclear que pone en peligro al mundo entero se podría detener, ya que no por la diplomacia hasta el momento, gracias a un sistema de USD 40.000 millones diseñado para destruir una bomba en el espacio. Se trata del Sistema Terrestre de Defensa a Medio Trayecto (GMD), que todavía es un proyecto en desarrollo, pues no ha pasado 6 de las 10 pruebas que se le realizaron desde que comenzó a operar, en 2004. Sin embargo, las dos últimas mostraron éxitos repetidos. "Después de la prueba exitosa más reciente, en mayo, el Pentágono elevó su evaluación del GMD en un memo, en el describió que el sistema 'ha demostrado su habilidad para defender el territorio estadounidense'", explicó The Washington Post.

