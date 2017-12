Prometen que se podrÃ¡ abrir una cuenta bancaria en siete minutos y sin firmar un solo papel

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 02 Diciembre 2017 09:47 Visto: 45 Twitter Nacionales Prometen que se podrá abrir una cuenta bancaria en siete minutos y sin firmar un solo papel Lo dijo Guillermo Francos, presidente de Wanap, el primer banco 100% digital del país. En una entrevista con Infobae anunció que comenzará a funcionar en marzo. El primer banco que funcionará en forma 100% digital, o sea sin sucursales, está más cerca de convertirse en realidad. Wanap, la entidad que lanzará Eduardo Eurnekian (presidente de Corporación América), estará disponible para aquellos que quieran operar a partir de marzo y arranca con la vara alta: prometen que el público podrá convertirse en cliente, abrir una cuenta y acceder a una línea crediticia en un total de siete minutos. Y lo más revolucionario: no será necesario firmar un solo papel para lograrlo. El presidente de la entidad, Guillermo Francos, contó detalles sobre cómo funcionará la nueva institución: "En nuestros estudios de mercados surgió que la gente no quiere hacer colas en los bancos y mucho menos firmar decenas de formularios para abrir una caja de ahorro. Cuando ya estemos funcionando, con sólo bajarse la app del banco en el teléfono celular en pocos minutos podrá empezar a operar con nosotros". En los estudios de Infobae, Francos contó como será el proceso de "onboarding", es decir de qué manera se relacionará el futuro cliente con el banco, ya que no habrá sucursales para concurrir. Los principales pasos serán: escanear el DNI, sacarse una selfie para comprobar identidad y firmar directamente en el teléfono para aceptar los servicios. En instantes, tras la creación de usuario y clave, el individuo tendría asignada una caja de ahorro y una línea de crédito preaprobada. Además, accederá a tarjeta de crédito y de débito. Francos fue presidente del Banco Provincia y junto con Juan Ozcoidi, su mano derecha en la entidad, le propusieron al número del grupo América arrancar con un nuevo banco digital en vez de abrir uno tradicional. "Cuando trabajábamos en la banca pública nos dimos cuenta del gran peso que la estructura física y de empleados tiene para los clientes. Por eso nos definimos a Wanap como un banco low cost, porque el ahorro que permite la tecnología será trasladado también a los clientes". La inversión de esta primera etapa es de 10 millones de dólares. -¿Por qué optaron por operar como banco y no como fintech, que en teoría tiene aún menores costos? -La gente quiere contar con la seguridad de un banco y por eso optamos por solicitar la patente. Ya es algo muy inusual que el Banco Central autorice a funcionar a una nueva entidad. Tendremos una revisión adicional en enero por parte de las autoridades y allí ya estaremos en condiciones de operar, aunque estaremos saliendo en marzo. Uno de nuestros diferenciales será la remuneración de las cajas de ahorro, es decir de las cuentas a la vista, algo que prácticamente no hace ningún banco. Pero nosotros por tener muy bajos costos sí podremos hacer. Es algo en lo que se han diferenciado muchos bancos 100% digital en el mundo y nos puede dar un diferencial importante. Francos habla de Wanap como un banco "low cost". Ese menor costo de estructura, uno de los problemas que enfrenta la banca tradicional, es lo que permitirá remunerar los depósitos a la vista y también –al menos en teoría- cobrar más barata a la hora de otorgar crédito. El banco es completamente digital, no tendrá sucursales, operará por Internet y utilizará la red Link de cajeros automáticos. Es posible, sin embargo, que avancen en la apertura de locales comerciales, sobre todo como una opción de "branding", es decir para divulgar la marca. Aunque todavía no arrancó, se sabe que Wanap tendrá competencia. Quien también está trabajando a pasos rápidos para abrir su banco 100% digital es Juan Bruchou, que está tramitando la apertura de Brubank ante el BCRA. Pero en los últimos meses surgieron empresas de tecnología especializadas en finanzas que salieron a competir en forma indirecta con estas entidades. Es el caso de Ualá, que lanzó una app que permite acceder a una tarjeta de crédito internacional sin necesidad de poseer una cuenta. Wanap, señaló Francos, se inspirará en modelos de otros bancos 100% digitales que existen en distintos lugares del mundo, especialmente en Europa. Algunos de los casos más exitosos son el Antom Bank de Gran Bretaña, el N26 de Alemania y el ING de España. "Todos estos bancos se caracterizaron por digitalizar todo el servicio ya que no manejan dinero físico y comenzaron operando como lo haremos nosotros, sólo para la banca personal". Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar