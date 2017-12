Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 02 Diciembre 2017 09:39 Visto: 68 Twitter Nacionales ARA San Juan: expectativa por un objeto encontrado por el buque Angelescu Habría identificado un objeto cilíndrico de aproximadamente 60 metros de largo y 13 metros de diámetro. Lo hizo el jueves, a las 7.32 de la mañana. La Armada analiza el hallazgo. A las 7.32 de la mañana del jueves 30 de noviembre, el buque de investigación Víctor Angelescu, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), habría identificado un objeto cilíndrico de aproximadamente 60 metros de largo y 13 metros de diámetro. Lo encontró a 477 metros de profundidad en 46º24.5’ de latitud Sur y 60º11.7’ de longitud oeste. La información fue publicada por el medio especializado Revista Puerto, que agrega que, mediante "la ecosonda multihaz se pudo observar un blanco de sonar de forma alargada ubicada sobre el fondo con dimensiones de aproximadamente 62 metros de longitud; altura sobre el fondo de 13 metros; mientras que la ecosonda monohaz reportó 11 metros de altura sobre el fondo". La Armada argentina había informado hoy que analizaba cuatro indicios en el fondo del mar, en el marco de la búsqueda del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, desaparecido el 15 de noviembre en el Atlántico Sur.

Pero aclaró que ya no quedan en la zona equipos de rescate de sobrevivientes. El operativo de búsqueda cubrió ya "prácticamente el 100 por ciento" del área de rastrillaje prevista, pero aún no se identificaron rastros de la nave que desapareció hace 16 días, aclararon. Uno de ellos sería el del Víctor Angelescu. El marino aclaró que, más allá de los resultados del análisis de esos cuatro indicios detectados, "no hay ningún equipo de rescate en la zona porque ayer cesó la fase de búsqueda y rescate". La Armada y el Ministerio de Defensa argentino resolvieron el jueves poner fin a la fase de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) de personas, una decisión que generó dolor y enojo en los familiares de los tripulantes. La medida no será revertida, pese a los reclamos de los familiares, "por el tiempo transcurrido, las condiciones adversas y extremas, porque a la semana de la última comunicación teníamos el primer informe de la anomalía hidroacústica y al día siguiente el registro del evento consistente con una explosión", indicó hoy el portavoz. "Uno infiere que es incompatible con la vida humana", agregó Balbi. Angelescu "Antes de elevar la información, el grupo de investigadores de hidroacústica del Inidep que trabaja denodadamente por estas horas en el Angelescu realizó 16 pasadas de norte a sur y de sur a norte", explica la periodista Karina Fernández. "También hicieron otras 12 pasadas de este a oeste y viceversa, en todos los casos utilizando las dos ecosondas al mismo tiempo", agrega. El Angelescu está siendo tripulado por personal de la Prefectura y colaboran en la búsqueda cinco científicos del Programa de Acústica, que dirige Adrián Madirolas. Según Revista Puerto, informe indica que "se trata de una estructura ubicada sobre el fondo con altos valores de reflectividad sonora pero que según se observa en la ecosonda monohaz no parece ser parte de la estructura del fondo, es decir que no parecía ser una restinga". Ahora se espera que el hallazgo del Angelescu sea verificado con los minisubmarinos que aportó Estados Unidos para la búsqueda.

Fuente: LaVoz

