La ya célebre consultoría que pagó la provincia de Formosa y cobró la firma The Old Fund, que estaba al servicio de Amado Boudou, no existió. No hubo nada. Fue una simulación. Y por esa consultoría les costó a los formoseños 7,6 millones de pesos. Los pagó el Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro) y los cobró The Old Fund. Eso se sabía. Está documentado en la investigación judicial que lleva adelante el juez Ariel Lijo por el negociado pagado con fondos de la provincia de Formosa. Lo que no se sabía era que la consultoría fue simulada. Eso dijo Alejandro Vandenbroele cuando el 15 de noviembre pasado declaró ante el fiscal Jorge Di Lello y se transformó en el primer imputado colaborador y arrepentido del Caso Ciccone y sus causas vinculadas. En una parte de su declaración, que Infobae pudo reconstruir a partir de diversas fuentes, señaló que José María Núñez Carmona –socio y amigo de Boudou- lo había contactado en el segundo semestre de 2009 para que le brindara sus servicios como abogado especialista en el armado de sociedades. Siempre según Vandenbroele, Núñez Carmona lo convocó para simular el asesoramiento a la provincia de Formosa para la reestructuración de la deuda. Fue el socio de Boudou-que por entonces era ministro de Economía- quien le dijo a Vandenbroele que se comunicara con Inés Lotto de Vecchietti en aquella época ministra de Economía de Formosa, hoy diputada nacional. También le indicó Núñez Carmona que debía contactarse con Jorge Melchor, quien estaba al frente del Fonfipro, el ente formoseño que terminó pagando por el falso asesoramiento. Todos esos contactos se realizaron en 2010 y según la confesión de Vandenbroele se antedató el convenio que firmó The Old Fund con el Fonfipro en septiembre de 2009. Para confirmar que la fecha del convenio fue antedatada Vandenbroele estableció que por entonces vivía en Mendoza y no conocía a ninguno de los funcionarios formoseños. Fue Núñez Carmona quien le manifestó que Martín Cortés, presidente del Banco de Formosa, iba a cobrar una comisión por el negocio. La negociación entre Formosa y el gobierno nacional había comenzado antes de la llegada de Boudou al Ministerio de Economía de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Una vez que Boudou se había instalado en el ministerio firmaron con Insfrán una addenda al acuerdo que venía de la gestión de Carlos Fernández. En esa modificación de marzo de 2010 se agregaron los intereses al acuerdo de reestructuración de la deuda de la provincia con la Nación. La firma de esa addenda es la que, según Vandenbroele, disparó la firma de los contratos entre The Old Fund y el Fonfipro. Ese convenio es el que asegura Vandenbroele que se firmó en 2010 y no en 2009 como aparece fechado en el expediente. Confesó Vandenbroele haber confeccionado más papeles antedatados para simular la preparación del contrato que finalmente se firmó. Debían aparentar que las gestiones se habían iniciado en 2009 y que el pago de 2010 era la continuidad de aquellas. The Old Fund emitió su tercera factura -las dos primeras fueron anuladas- por el negocio con Formosa. El dinero se depositó en la cuenta de The Old Fund en el Banco Macro. Vandebroele confirmó que mediante dos transferencias bancarias le pagó una comisión de $ 2.000.000 a Cortés. Esa fue la comisión "facturada". Cortés había declarado que le abonó a The Old Fund por estudios sobre la evolución de la inflación. Algo que el nuevo testimonio de Vandenbroele desmorona. El abogado arrepentido aseguró ante Di Lello que con el resto de dinero cobrado por el negociado con Formosa compró 794.267 dólares que retiró en efectivo. Esa suma se la dio a Núñez Carmona quien la guardó en una caja de seguridad. Y que ese dinero era para Boudou y Núñez Carmona. Vandenbroele aseveró que Cortés además cobró unos 200.000 dólares más de comisión que le dio Núñez Carmona en negro, es decir, sin las facturas por las supuestas contraprestaciones de The Old Fund . Vandenbroele dijo no conocer a Insfrán, sin embargo explicó que estaba implícito que tanto Lotto de Vecchietti como Melchor actuaban en nombre del gobernador. Ya que eran funcionarios de Formosa, la deuda a renegociar era de esa provincia y hay un expediente provincial refrendado por Insfrán que, según explicó, forma parte de la documentación que fue antedatada para dar apariencia de veracidad al pago millonario por el asesoramiento inexistente. Ayer cuando se presentó a declarar en indagatoria ante el juez Lijo, Insfrán entregó un escrito. Allí, según pudo confirmar Infobae en fuentes vinculadas a su defensa, el gobernador de Formosa aseguró que él condujo la negociación política -en 2009 y 2010- para reestructurar la deuda provincial con el gobierno nacional y luego cancelarla. Sobre la contratación de The Old Fund para la asesoría –que Vandenbroele dice que no existió- Insfrán dijo fue realizada por el Fonfipro, un ente autárquico provincial que fue el que desembolsó el pago. Fue un pago a cambio de nada. Una maniobra que se hizo para introducir una intermediaria que brindara asesoramiento para renegociar la deuda entre el gobierno nacional y el provincial. Y esa intermediaria estaba ligada a Boudou que era el ministro de Economía.

Fuente: Infobae