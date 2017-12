eldiariodecatamarca.com.ar La historia del Fermín, de 2 años, se hizo conocer hace cuatro meses, cuando los médicos les informaron a sus padres que debía someterse a una operación riesgosa y costosa. Muchas fueron las campañas y la fuerza de la gente para que él hoy este casi recuperado por completo. Todos esperamos ansiosos su regreso y para apaciguar la espera, sus familiares eligen las redes sociales para informar paso a paso todos los avances que Fermín está mostrando al pasar los días, como por ejemplo este mensaje:



"Hola a todos....- escribió en su cuenta de facebook la mamá- " queremos contarles los avances de Fermín. Él está evolucionando muy bien. A 8 horas de la cirugía le sacaron el respirador, ayer en la mañana ya comió y en la tarde le sacaron una vía arterial y sonda. Esta madrugada sacaron otra vía y así vamos de a poquito.



El está un poco bajoneado x q quiere hacer cosas que no puede y x momentos muy molesto y dolorido pero nada que preocupe a los doctores. Con tremenda cirugía es normal. Anoche vino el cirujano y nos dijo q está muy bien sus valores están excelentes. El es un verdadero León.



Vamos a ver si hoy está más animado para pueda caminar cosa que ayer intentamos pero no quiso. Tiempo al tiempo....



La contención y el trato aquí es único no hacen nada que pueda ponerlo nervioso las enfermeras son muy amables ni siquiera lo tocan si él no quiere.



gracias x mantener a Fermín en sus oraciones y por hacer posible que el este en este lugar tan bien preparado y a veces con cosas mínimas que hacen la diferencia", resaltó.