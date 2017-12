Para Michetti sería "demagógico" que un jubilado gane 15 mil pesos

En una entrevista radial la vicepresidenta Gabriela Michetti defendió el ajuste de las jubilaciones propuesto por el Gobierno a partir de de la reforma tributaria. "La Argentina tiene 600 mil millones de pesos anuales en deuda. Sería demagógico hacer que los jubilados cobren 15 mil pesos por mes porque no está la plata", dijo en declaraciones radiales. "No podemos endeudarnos más,eso se convierte en una crisis dramática con el presupuesto actual de la Argentina podamos pagar a los jubilados lo que hoy tenemos. No más porque el dinero no alcanza", aseguró. En este sentido, Michetti sostuvo que “el tema es que el fondo previsional es el porcentaje más alto que tiene el presupuesto de la Argentina y de cualquier país”, y aseguró: “Si no hacemos un ordenamiento claro de las cuentas públicas, no va a haber la posibilidad de pagarle ni 7 mil pesos a los de dentro de 15 años”. Fuente: Minuto Uno