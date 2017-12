El juez JuliÃ¡n Ercolini se opuso a la venta del Grupo Indalo a Op Investiment

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 01 Diciembre 2017 18:02 Visto: 39 Twitter Nacionales El juez Julián Ercolini se opuso a la venta del Grupo Indalo a Op Investiment La resolución del magistrado mantiene la inhibición de bienes del empresario Cristóbal López y el principal efecto de la medida es la oposición a la venta, que el holding había anunciado un mes atrás El juez Julián Ercolini resolvió este viernes rechazar un pedido del empresario kirchnerista Cristóbal López para que levante la inhibición de sus bienes y el principal efecto de la medida es el freno a la venta del Grupo Indalo, que había sido anunciada hace un mes por Op Investiment. El magistrado tomó la decisión en base a la información que recibió de la AFIP, el fiscal Gerardo Pollicita y los veedores que auditaron el holding perteneciente a López. El Grupo Indalo está constituido por alrededor de 170 sociedades en las que trabajan 14 mil personas. López, procesado por lavado de dinero y asociación ilícita, había decidido desprenderse de sus empresas, pero la Justicia no lo avaló. La AFIP es denunciante y querellante en la causa en la que el dueño de Indalo, López, es investigado por una deuda al Estado de 8 mil millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Desde un principio, el organismo se había opuesto a cualquier operación vinculada al Grupo Indalo por esta millonaria deuda impositiva. Hace dos días, Pollicita había rechazado el levantamiento de la inhibición general de bienes que pesa sobre el Grupo Indalo. Esta información fue una de las que el juez tomó en cuenta para oponerse a la transacción. López había argumentado que la inhibición imposibilitaba líneas de crédito y ponía en peligro los negocios del grupo, y que de poder levantar la medida permitiría el traspaso accionario al grupo comprador. "No resulta posible emitir una opinión seria y fundada respecto de una cuestión que resulta compleja y a la vez trascendente para el devenir de esta causa como es el levantamiento de la inhibición general de bienes detectada en autos", opinó Pollicita en su dictamen. "No corresponde hacer lugar a lo solicitado y que resulta necesario que se realicen una serie de medias de dichos movimientos y valuaciones de las acciones e informes de riesgo sobre los referidos mutuos", resaltó el fiscal. Fuente: Infobae

