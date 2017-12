Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 01 Diciembre 2017 12:53 Visto: 100 Twitter Se destinarán más de $125.369 millones La ANSES abona el medio aguinaldo junto con el haber de diciembre Desde este viernes y hasta el próximo 22 de diciembre, la ANSES paga el haber mensual más el medio aguinaldo a jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), lo que contempla a un total de 8.464.257 beneficios. Como todos los meses, los jubilados y pensionados perciben sus haberes según el cronograma de pagos, que esta vez comienza este viernes, y que determina el día de cobro por la finalización del DNI y el monto del haber. El calendario de pago para los más de 8,4 millones de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas se inicia este viernes 1 de diciembre y concluye el 22 de este mes. Así, este mes el organismo previsional realiza una erogación en jubilaciones y pensiones cercana a los $125.369 millones. Los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo percibirán en diciembre, con el medio aguinaldo incluido, la suma de $10.869,96 y el haber medio más aguinaldo ascenderá a $16.121,71.



Todos los grupos de pago tienen tiempo de percibir sus haberes hasta el 9 de enero de 2018.

Cronograma de pagos Titulares de Pensiones No Contributivas Documentos terminados en Fecha de pago 0 y 1 1 de diciembre 2 y 3

4 de diciembre 4 y 5

5 de diciembre 6 y 7

6 de diciembre



8 y 9 7 de diciembre Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la suma de $8234

Documentos terminados en Fecha de pago 0

11 de diciembre 1

2 y 3

12 de diciembre

13 de diciembre 4 y 5

14 de diciembre 6 y 7

15 de diciembre 8

18 de diciembre 9

19 de diciembre

Jubilados y pensionados cuyos haberes superan la suma de $8234

Documentos terminados en Fecha de pago 0 y 1

19 de diciembre

2, 3, 4 y 5 20 de diciembre 6 y 7

21 de diciembre 8 y 9

22 de diciembre

