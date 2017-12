Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 01 Diciembre 2017 11:45 Visto: 33 Twitter Nacionales Identificaron a 88 soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) le entregó los resultados al Gobierno El CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) entregó hoy a las delegaciones de Argentina y Reino Unido los informes forenses resultantes del trabajo realizado para identificar los restos de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin. De las 121 tumbas que faltaban identificar, cuyas placas rezaban "soldado argentino solo conocido por Dios", el informe verificó la identidad de 88 argentinos caídos durante el conflicto bélico en el Atlántico Sur. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, destacó la información brindada. "Recibimos con mucha emoción de manos de la Cruz Roja Internacional los resultados del procedimiento de identificación de nuestros héroes de Malvinas, que se llevó a cabo en el cementerio de Darwin". "El equipo forense ha identificado a 88 soldados, que representa una tasa de éxito alta, resultado del riguroso proceso de identificación forense", agregó. "Se trata de la tarea humanitaria más importante que se recuerde para honrar a nuestros caídos en Malvinas. Nos sentimos muy conmovidos porque estamos acercándoles a las familias una caricia del Estado, un fuerte gesto de acompañamiento y reconocimiento", añadió el funcionario argentino tras recibir los resultados. Los estudios de reconocimiento de los restos a cargo de Morris Tidball-Binz comenzaron el 20 de junio, con 14 especialistas forenses de Argentina, Australia, España, Chile, México y el Reino Unido . "Hemos tratado los restos mortales con el máximo respeto y esperamos, con nuestra labor, devolverles la identidad a los fallecidos y brindar con ello respuestas a las familias que aguardan hace más de tres décadas la identificación de los restos de sus seres queridos", añadió Tidball-Binz, que destacó "el profesionalismo" y el "compromiso humanitario" de los especialistas. Entre los especialistas que realizaron los análisis genéticos de las muestras, se destacaron los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), liderados por Luis Fondebrider. Dominik Stillhart, Director de Operaciones del CICR, expresó su satisfacción por la calidad del proceso, el compromiso y el apoyo de todos los que colaboraron en la operación y los resultados alcanzados. "Nos alegra saber que será posible devolver la identidad a muchos de los soldados no identificados y con ello brindar respuestas a una gran parte de las familias que esperan hace más de treinta años", enfatizó. En este sentido, Avruj destacó que el "procedimiento es también el resultado del regreso de nuestro país a un diálogo abierto y sincero con el mundo, lugar del que nunca debimos alejarnos". "En los próximos días, vamos a reunirnos con los familiares en el Archivo Nacional de la Memoria, para entrevistarnos y hacer entrega de los resultados correspondientes", añadió el funcionario. Según pudo saber Infobae, a partir del próximo lunes se comenzará a contactar a las familias y aquellas que no puedan acercarse hasta la ex ESMA, desde las Secretaría se montará un operativo para "llegar a cada casa de los familiares" y hacer entrega de los resultados. Fuente: Infobae

