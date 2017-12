Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 01 Diciembre 2017 10:38 Visto: 18 Twitter Nacionales Ordenan la captura del hermano de Messi tras el incidente con su lancha La polic铆a encontr贸 un arma de guerra indebida y la Justicia quiere que de explicaciones al respecto. Mientras Lionel Messi espera ansioso saber qui茅nes ser谩n sus rivales en el Mundial de Rusia, su hermano no la estar铆a pasando tan bien. En las 煤ltimas horas, la Justicia pidi贸 su captura luego de que no se presentara a declarar tras una investigaci贸n que se abri贸 por haber encontrado un arma de fuego en una lancha que le pertenecer铆a. Se trata de un arma de guerra indebida y ahora la Justicia pidi贸 su captura para exigir que de las explicaciones correspondientes. Este pedido podr铆a culminar con una nueva imputaci贸n en su contra. Mat铆as Messi denunci贸 que sufri贸 lesiones al chocar en su lancha contra un banco de arena en el r铆o Paran谩, a la altura de la localidad santafesina de Fighiera, aunque luego la polic铆a encontr贸 un arma en la embarcaci贸n y era buscado para declarar. El hecho ocurri贸 en la tarde de este jueves cuando Mat铆as Horacio Messi lleg贸 ensangrentado en una lancha al club de pescadores de Fighiera, localidad ubicada a unos 35 kil贸metros al sur de Rosario, y dijo haber sufrido un accidente. Luego de peritar la lancha, los investigadores encontraron un arma de guerra que les llam贸 la atenci贸n. Adem谩s, el hermano de Messi hab铆a dicho que la lancha era suya pero no encontraron registros que est茅 a su nombre. el hombre de 35 a帽os fue citado para declarar como testigo y aclarar esta situaci贸n pero jam谩s se present贸. La polic铆a tampoco lo encontr贸 en su casa por lo que el juez dispuso este viernes su pedido de captura.

